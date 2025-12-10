ICONSPORT_277194_0189

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Ligue des Champions10 déc. , 20:02
parMehdi Lunay
Compo de l'Athletic Bilbao : Unai Simon - Areso, Vivian, Berchiche, Boiro - Galarreta, Jauregizar - Berenguer, Sancet, Nico Williams - Guruzeta
Compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia
Derniers commentaires

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Zabarnyi c est pas une bonne nouvelle

L'OM négocie deux « gros transferts » pour janvier

On attends le commentaire éclairé de notre plus gros jaloux le trouduc Dirty Shady

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Tellement sans intérêt que je passe au multi… 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Turpitudes super content, il distribue les cartons et péno… pour City 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Yes , tellement attentistes que la moindre poussette devient un geste puissant …😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

