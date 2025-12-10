ICONSPORT_279497_0002

Real Madrid - Man City : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ligue des Champions10 déc. , 19:55
parMehdi Lunay
0
Compo du Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras - Tchouaméni, Ceballos, Bellingham - Rodrygo, G.Garcia, Vinicius Jr
Compo de Manchester City : Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Nico, Bernardo Silva - Foden, Cherki, Doku - Haaland
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277194_0189
Ligue des Champions

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

ICONSPORT_266997_0574
PSG

PSG : Trois signatures déjà bouclées, c’est confirmé

michele kang fait un aveu etonnant sur les fans de l ol iconsport 268698 0244 398542
OL

La DNCG va sévir, l’OL connaît la sanction

Fil Info

10 déc. , 20:02
Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)
10 déc. , 20:00
PSG : Trois signatures déjà bouclées, c’est confirmé
10 déc. , 19:40
La DNCG va sévir, l’OL connaît la sanction
10 déc. , 19:20
Nantes : Kita change d’avis et vire Luis Castro !
10 déc. , 19:00
Bastia en crise, c'est cadeau pour l'ASSE
10 déc. , 18:30
Nantes : « Je ne suis pas content », Luis Castro pique une colère
10 déc. , 18:00
OL : Le grand ami de Textor vient chercher Morton
10 déc. , 17:30
OM : Il est « triste » pour Greenwood, la polémique explose

Derniers commentaires

PSG puis City, Donnarumma est toujours un boulet

LOLLICHON hein? Je lui rappelle que DONNARUMA a eu 2 fois le prix YACHINE du meilleur gardien européen et que c’est surtout grâce à lui que le PSG a,gagné le championship .Est ce que vous le savez ,je ne mets pas en doute vos compétences ,ce n’est qu’une mise au point,un rappel en quelque sorte.

OL : Textor condamné dans le dossier Almada !

vous avez tous les 2 raisons il etait majoritaire en action mais pas en voix et il etait tjs a 2 contre 1

OL : Le grand ami de Textor vient chercher Morton

Alors écoute moi bien : Mangala 35, Niakhate 30, Turner 8 (grosso modo). Le Brésilien Igor Jesus acheté 10 (vendu 30 à l'OL par Botafogo à la base...) et le reste.... OK pour te vendre Morton, pour 120M. Sinon OK pour 20M, mais tu vas te pendre et Textor avec.

L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer

Ah oui oui effectivement... On voit que les Barisic ou Molebe made in OL écrasent la concurrence !!

L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer

Cretin 🥸🏁🏴🏴🏳️🚩

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading