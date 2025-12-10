Karim Benzema à l'OL, une nouvelle tombe

En fin de contrat en juin prochain, Karim Benzema a été cité à de nombreuses reprises dans des rumeurs faisant état d'un retour à l'Olympique Lyonnais. Mais la réalité est tout autre, puisque le Nueve devrait prolonger avec Al-Ittihad.

Les supporters de l' Olympique Lyonnais en ont rêvé, toutefois, Karim Benzema ne reportera pas le maillot de son club formateur de sitôt. Parti en Arabie saoudite à l'issue de la saison 2022-2023, le natif de Lyon est rapidement devenu un joueur phare de Saudi Pro League. Sa stature, son envergure au moment de sa signature et son impact immédiat sur les terrains avec Al-Ittihad lui permettent de vivre une retraite dorée dans le pays du Golfe.

Champion d'Arabie saoudite en fin de saison dernière, vainqueur de la coupe nationale et finaliste de la Supercoupe en 2024, Karim Benzema s'est illustré aussi par ses 44 buts et 19 passes décisives en 71 matchs depuis son arrivée. Toutefois, son contrat actuel devant prendre fin en juin prochain, des rumeurs sur un potentiel retour à l'OL, à l'instar d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso avant lui, ont récemment émergé.

Benzema, parti pour rester ?

Que les supporters lyonnais n'espèrent plus, Karim Benzema va finalement prolonger son contrat avec Al-Ittihad. Selon les informations de Hamad Al-Montashari annoncées sur la chaîne de télévision arabe SBA Sport, le buteur de bientôt 38 ans a trouvé un accord avec sa direction pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2028. L'annonce officielle devrait même être faite dans très peu de temps. A Lyon, la possibilité de voir Karim Benzema revenir relevait de l'utopie, mais au fond, l'espoir de voir l'enfant du club porter le maillot lyonnais avant de mettre un terme à sa carrière avait de quoi faire rêver. En attendant, Karim Benzema n'a visiblement pas l'intention de prendre sa retraite maintenant, puisque son contrat va être prolongé de deux saisons.