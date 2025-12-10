ICONSPORT_272058_0020
Karim Benzema

Karim Benzema à l'OL, une nouvelle tombe

OL10 déc. , 21:30
parQuentin Mallet
0
En fin de contrat en juin prochain, Karim Benzema a été cité à de nombreuses reprises dans des rumeurs faisant état d'un retour à l'Olympique Lyonnais. Mais la réalité est tout autre, puisque le Nueve devrait prolonger avec Al-Ittihad.
Les supporters de l'Olympique Lyonnais en ont rêvé, toutefois, Karim Benzema ne reportera pas le maillot de son club formateur de sitôt. Parti en Arabie saoudite à l'issue de la saison 2022-2023, le natif de Lyon est rapidement devenu un joueur phare de Saudi Pro League. Sa stature, son envergure au moment de sa signature et son impact immédiat sur les terrains avec Al-Ittihad lui permettent de vivre une retraite dorée dans le pays du Golfe.
Champion d'Arabie saoudite en fin de saison dernière, vainqueur de la coupe nationale et finaliste de la Supercoupe en 2024, Karim Benzema s'est illustré aussi par ses 44 buts et 19 passes décisives en 71 matchs depuis son arrivée. Toutefois, son contrat actuel devant prendre fin en juin prochain, des rumeurs sur un potentiel retour à l'OL, à l'instar d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso avant lui, ont récemment émergé.

Benzema, parti pour rester ?

Que les supporters lyonnais n'espèrent plus, Karim Benzema va finalement prolonger son contrat avec Al-Ittihad. Selon les informations de Hamad Al-Montashari annoncées sur la chaîne de télévision arabe SBA Sport, le buteur de bientôt 38 ans a trouvé un accord avec sa direction pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2028. L'annonce officielle devrait même être faite dans très peu de temps. A Lyon, la possibilité de voir Karim Benzema revenir relevait de l'utopie, mais au fond, l'espoir de voir l'enfant du club porter le maillot lyonnais avant de mettre un terme à sa carrière avait de quoi faire rêver. En attendant, Karim Benzema n'a visiblement pas l'intention de prendre sa retraite maintenant, puisque son contrat va être prolongé de deux saisons.
K. Benzema

K. Benzema

FranceFrance Âge 37 Attaquant
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273039_0096
LOSC

Lille : Ayyoub Bouaddi prolonge et drague le PSG

ICONSPORT_279292_0142
Ligue 1

L1 : Louchet suspendu 3 matchs, le public lyonnais sanctionné

un effectif tout neuf l etrange annonce de bordeaux irles 395218
Bordeaux

Bordeaux : Il a le niveau Ligue 2, panique avant le mercato

Fil Info

10 déc. , 22:00
Lille : Ayyoub Bouaddi prolonge et drague le PSG
10 déc. , 21:18
L1 : Louchet suspendu 3 matchs, le public lyonnais sanctionné
10 déc. , 21:00
Bordeaux : Il a le niveau Ligue 2, panique avant le mercato
10 déc. , 20:37
LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée
10 déc. , 20:30
L'OM négocie deux « gros transferts » pour janvier
10 déc. , 20:02
Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)
10 déc. , 20:00
PSG : Trois signatures déjà bouclées, c’est confirmé
10 déc. , 19:55
Real Madrid - Man City : les compos (21h sur Canal+Foot)

Derniers commentaires

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Zabarnyi c est pas une bonne nouvelle

L'OM négocie deux « gros transferts » pour janvier

On attends le commentaire éclairé de notre plus gros jaloux le trouduc Dirty Shady

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Tellement sans intérêt que je passe au multi… 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Turpitudes super content, il distribue les cartons et péno… pour City 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Yes , tellement attentistes que la moindre poussette devient un geste puissant …😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading