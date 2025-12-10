L1 : Louchet suspendu 3 matchs, le public lyonnais sanctionné

La commission de discipline de la LFP s'est réunie ce mercredi soir pour analyser la 15e journée de Ligue 1 et la 16e journée de Ligue 2 notamment. Exclu contre Angers, le Niçois Tom Louchet a récolté 3 matchs fermes de suspension. Le Brestois Ludovic Ajorque a lui pris 2 matchs fermes pour son tacle sur le Monégasque Lamine Camara vendredi soir. Aussi exclus ce week-end, le Rennais Jacquet et le Lyonnais Maitland-Niles ne prennent qu'un match ferme (+ 1 avec sursis pour Jacquet).

La commission a aussi traité les problèmes en tribune. L' OL a été sanctionné pour l'usage d'engins pyrotechniques lors de la réception de Nantes, le 30 novembre (14e journée). La fermeture partielle des tribunes Nord et Sud du Groupama Stadium pour un match a été décidé. Cette sanction prendra effet pour la réception de Brest début 2026. La rencontre de Ligue 2 Bastia-Red Star, interrompue vendredi pour un jet de fumigène sur un joueur francilien, a été mise en instruction. Le verdict sera rendu lundi 22 décembre prochain et pourrait être synonyme de défaite sur tapis vert pour le club corse.