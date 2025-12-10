ICONSPORT_279292_0142

L1 : Louchet suspendu 3 matchs, le public lyonnais sanctionné

Ligue 110 déc. , 21:18
parMehdi Lunay
1
La commission de discipline de la LFP s'est réunie ce mercredi soir pour analyser la 15e journée de Ligue 1 et la 16e journée de Ligue 2 notamment. Exclu contre Angers, le Niçois Tom Louchet a récolté 3 matchs fermes de suspension. Le Brestois Ludovic Ajorque a lui pris 2 matchs fermes pour son tacle sur le Monégasque Lamine Camara vendredi soir. Aussi exclus ce week-end, le Rennais Jacquet et le Lyonnais Maitland-Niles ne prennent qu'un match ferme (+ 1 avec sursis pour Jacquet).
La commission a aussi traité les problèmes en tribune. L'OL a été sanctionné pour l'usage d'engins pyrotechniques lors de la réception de Nantes, le 30 novembre (14e journée). La fermeture partielle des tribunes Nord et Sud du Groupama Stadium pour un match a été décidé. Cette sanction prendra effet pour la réception de Brest début 2026. La rencontre de Ligue 2 Bastia-Red Star, interrompue vendredi pour un jet de fumigène sur un joueur francilien, a été mise en instruction. Le verdict sera rendu lundi 22 décembre prochain et pourrait être synonyme de défaite sur tapis vert pour le club corse.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_273039_0096
LOSC

Lille : Ayyoub Bouaddi prolonge et drague le PSG

ICONSPORT_272058_0020
OL

Karim Benzema à l'OL, une nouvelle tombe

un effectif tout neuf l etrange annonce de bordeaux irles 395218
Bordeaux

Bordeaux : Il a le niveau Ligue 2, panique avant le mercato

Fil Info

10 déc. , 22:00
Lille : Ayyoub Bouaddi prolonge et drague le PSG
10 déc. , 21:30
Karim Benzema à l'OL, une nouvelle tombe
10 déc. , 21:00
Bordeaux : Il a le niveau Ligue 2, panique avant le mercato
10 déc. , 20:37
LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée
10 déc. , 20:30
L'OM négocie deux « gros transferts » pour janvier
10 déc. , 20:02
Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)
10 déc. , 20:00
PSG : Trois signatures déjà bouclées, c’est confirmé
10 déc. , 19:55
Real Madrid - Man City : les compos (21h sur Canal+Foot)

Derniers commentaires

L'OM négocie deux « gros transferts » pour janvier

On attends le commentaire éclairé de notre plus gros jaloux le trouduc Dirty Shady

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Tellement sans intérêt que je passe au multi… 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Turpitudes super content, il distribue les cartons et péno… pour City 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Yes , tellement attentistes que la moindre poussette devient un geste puissant …😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

ah bon c est pour ca que les autres poussent avec leurs deux mains

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading