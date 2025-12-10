PSG : Trois signatures déjà bouclées, c’est confirmé

Comme la saison dernière, le Paris Saint-Germain prépare une vague de prolongations. Certains dossiers ne sont pas encore finalisés. Mais le club de la capitale a déjà bouclé trois nouveaux contrats, et pas n’importe lesquels.

Si le Paris Saint-Germain s’active en coulisse, ce n’est pas pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Par l’intermédiaire de son entraîneur et de son conseiller sportif Luis Campos, le champion d’Europe a clairement annoncé la couleur avant le mercato hivernal. Malgré les limites aperçues cette saison à cause de la cascade de blessures, les Parisiens ne jugent pas forcément nécessaire de recruter compte tenu de l’éclosion des jeunes issus du centre de formation. La direction francilienne peut donc se focaliser sur d’autres dossiers importants.

Comme la saison dernière, le club de la capitale espère annoncer une vague de prolongations. Le Paris Saint-Germain avait fièrement officialisé celles de Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Luis Enrique en février dernier. Près d'un an plus tard, au moins trois autres joueurs seront concernés. Le compte PSG Inside-Actus confirme la tendance selon laquelle Fabian Ruiz, Willian Pacho et Senny Mayulu se sont déjà réengagés, contrairement à certains coéquipiers aux situations plus compliquées.

Régulièrement évoquées ces derniers mois, les prolongations d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, tous les deux sous contrat jusqu’en 2028, sont toujours en négociation. Tout comme celle du jeune Quentin Ndjantou, dans la même situation contractuelle que les deux internationaux français. En revanche, la source indique que les discussions avec l’ailier Ibrahim Mbaye (2027) sont en pause, alors que le Sud-Coréen Kang-in Lee (2028) n’a entamé aucun échange avec ses supérieurs. Manifestement, la prolongation du milieu polyvalent n’est pas vraiment une priorité pour le Paris Saint-Germain, logiquement focalisé sur ses titulaires et sur les titis susceptibles de jouer un rôle majeur dans les années à venir.