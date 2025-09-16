Le comportement de l'OM les a rendus fous

La façon dont l'OM a terminé son match contre le Real Madrid a beaucoup surpris et déçu les suiveurs du club provençal, ce mardi soir à. Madrid.

L’OM a terminé sa rencontre à Madrid avec de gros regrets. En grande difficulté pendant plus d’une heure, Marseille pensait bien pouvoir inverser la tendance avec l’expulsion de Dani Carvajal pour un coup de tête. Malgré cela, le Real Madrid est passé devant sur un pénalty de Kylian Mbappé, le deuxième de la soirée. Il restait alors plus d’une dizaine de minutes pour permettre aux troupes de Roberto De Zerbi d’égaliser en supériorité numérique, ce qui semblait jouable tant les Madrilènes commençaient à reculer. Mais dans une fin de match assez bizarre, les Marseillais n’ont pas vraiment réussi à contourner le bloc merengue, et ont buté pendant de longues minutes en faisant circuler la balle. De quoi rendre fou les supporters de l’OM sur les réseaux sociaux, qui se sont demandés si les joueurs étaient bien au courant du score et de la nécessité d’aller au moins chercher un point face à un Real amoindri.

De Zerbi devient fou

« Ça joue à la baballe à 11 contre 10 dans le temps additionnel alors qu'il faut attaquer », « Est-ce qu’un jour l’OM va attaquer dans un match ? Passe à 10 derrière alors le Real ne poussait plus », « en fin de match, il serait peut-être temps d’aller provoquer leur défense, non ? », « De Zerbi devient fou dans sa zone technique, et je le comprends », ont lancé les suiveurs de l’OM, dans des propos corroborés par les commentateurs de Canal+, déçus de voir les Marseillais, qui n’avaient peut-être plus grand chose dans les jambes, ne pas tenter de mettre le feu avec des derniers ballons, laissant l’arbitre siffler la fin de la rencontre sur une énième passe en retrait au coeur du jeu.