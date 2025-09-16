ICONSPORT_270944_0014

Le comportement de l'OM les a rendus fous

OM16 sept. , 23:17
parGuillaume Conte
La façon dont l'OM a terminé son match contre le Real Madrid a beaucoup surpris et déçu les suiveurs du club provençal, ce mardi soir à. Madrid.
L’OM a terminé sa rencontre à Madrid avec de gros regrets. En grande difficulté pendant plus d’une heure, Marseille pensait bien pouvoir inverser la tendance avec l’expulsion de Dani Carvajal pour un coup de tête. Malgré cela, le Real Madrid est passé devant sur un pénalty de Kylian Mbappé, le deuxième de la soirée. Il restait alors plus d’une dizaine de minutes pour permettre aux troupes de Roberto De Zerbi d’égaliser en supériorité numérique, ce qui semblait jouable tant les Madrilènes commençaient à reculer. Mais dans une fin de match assez bizarre, les Marseillais n’ont pas vraiment réussi à contourner le bloc merengue, et ont buté pendant de longues minutes en faisant circuler la balle. De quoi rendre fou les supporters de l’OM sur les réseaux sociaux, qui se sont demandés si les joueurs étaient bien au courant du score et de la nécessité d’aller au moins chercher un point face à un Real amoindri.

De Zerbi devient fou

« Ça joue à la baballe à 11 contre 10 dans le temps additionnel alors qu'il faut attaquer », « Est-ce qu’un jour l’OM va attaquer dans un match ? Passe à 10 derrière alors le Real ne poussait plus », « en fin de match, il serait peut-être temps d’aller provoquer leur défense, non ? », «  De Zerbi devient fou dans sa zone technique, et je le comprends », ont lancé les suiveurs de l’OM, dans des propos corroborés par les commentateurs de Canal+, déçus de voir les Marseillais, qui n’avaient peut-être plus grand chose dans les jambes, ne pas tenter de mettre le feu avec des derniers ballons, laissant l’arbitre siffler la fin de la rencontre sur une énième passe en retrait au coeur du jeu. 
Derniers commentaires

LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Balerdi aussi est une girouette: un match c'est un crack et le match suivant c'est une grosse tanche

LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Avec un "l" pour rester poli ^^

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Où sont tes définitions des figures de styles le fuyard là, rires?

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Que tu es drôle le fuyard là, rires. Tu en perds tes moyens, et oui. " Je t'es expliqué" tu dis? Tu ne sais pas faire la différence entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être et tu veux donner des leçons de figures de styles? Tu dis "avoir expliqué" ou "être expliqué"? Le français n'est décidément pas ton fort. Abstiens toi, ça t'évitera de montrer l'inculte que tu es. Maitre Capello là. Rires.

LdC : Mbappé punit un OM maladroit

Tu me fais juste rigoler à chaque fois que je vois tes com ^^ C'est même pas l'om que je troll, c'est juste toi lol Tu es un sacré numéro et de loin le mec le plus affligeant qu'il m'ait été donné d'observer sur un forum de discussion. À chaque fois ça ne rate pas. Tu avais juste à dire dommage, on s'est quand même bien défendu on n'est pas passé loin, mais non tu es obligé de justifier la défaite par l'arbitrage comme à chaque défaite de l'om et ça, c'est ce qui me fait beaucoup rire chez toi. Ya pas à devenir agressif hein Respire un coup et va faire dodo. Tu devrais pourtant avoir l'habitude de te faire plier donc prends un peu de recul et dis-toi que c'est juste la routine et que tu n'y peux rien... C'est marseille bébé quoi 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

