canal laure boulleau victime des rinagrds iconsport 258823 0304 392191

LdC : L'OM en prime time, Canal+ sort le champagne

OM16 sept. , 17:20
parHadrien Rivayrand
L'OM sera très attendu ce soir en Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid. Canal+ a en tout cas hâte de proposer cette rencontre à ses abonnés. 
L'Olympique de Marseille aura très fort à faire ce mardi soir en Ligue des champions pour son retour dans la compétition. Les hommes de Roberto De Zerbi seront en effet aux prises avec le Real Madrid de Kylian Mbappé. Les Phocéens s'avancent tout de même confiants face aux Espagnols même s'ils se savent loin d'être favoris. Le grand retour de l'OM en C1 fait en tout cas saliver d'avance l'antenne de Canal+. Le média sait que l'Olympique de Marseille sera très suivi par ses fans et veut afficher le meilleur rendu pour les satisfaire. Laure Boulleau ne dira pas le contraire. 

L'OM fait les affaires de Canal+

Lors d'un entretien accordé au Figaro, la consultante de la chaîne cryptée a en effet fait part de son excitation avant le premier match de la saison de l'OM en Ligue des champions : « Avoir Marseille, ça compense un peu (Ndlr : le fait d'avoir seulement 3 clubs français en C1). Il ne faut pas oublier que c’est l’un des clubs préférés des Français et on sait que l’audience sera au rendez-vous avec l’OM. Nous, on est aussi très contents de suivre les matchs quand on sait qu’ils intéressent beaucoup de monde »

Lire aussi

L’OM a son arme fatale pour faire tomber MadridL’OM a son arme fatale pour faire tomber Madrid
Outre l'OM, Canal+ diffusera également les rencontres de Monaco mais aussi du PSG. Le Paris Saint-Germain qui était allé au bout la saison dernière en Ligue des champions et qui a donc fait aussi le bonheur du média français. Ce dernier espérera des grandes campagnes européennes de tous les clubs français engagés afin d'avoir les meilleures audiences. Ce mardi soir, nul doute qu'énormément de supporters marseillais seront au rendez-vous pour assister à un match XXL de leur équipe de coeur. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_258067_0407
Ligue 1

L'arbitre de OM-PSG est connu, ça va chauffer

ICONSPORT_260700_0897
Ligue des Champions

Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

ICONSPORT_186591_0112 (1)
OL

Ce gros bug du mercato va tuer l'OL

ICONSPORT_270673_0306
OL

Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

Fil Info

17:40
L'arbitre de OM-PSG est connu, ça va chauffer
17:37
Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
17:00
Ce gros bug du mercato va tuer l'OL
16:45
Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime
16:30
Erling Haaland à Barcelone, c'est parti !
16:00
Real-OM : Greenwood mange un énorme coup de pression
15:30
Nantes : Luis Castro fait une découverte terrifiante
15:00
« Je me suis bagarré à tous les entrainements », un joueur du PSG passe aux aveux
14:40
Ligue Europa : Ce match de l’OL interdit en France

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart veut du mal à Lyon, il accuse

"J'’estime qu’un arbitre a le droit de se tromper en temps réel." Dixit celui qui certainement se plaignait que des injustices soient sifflées en trombe. La Var a fait son taf excepté sur le geste du Rennais mais encore une fois si l'arbitre juge qu'il n'a pas besoin de voir le ralenti c'est son droit. Le Var est un outi, l'arbitre décide de l'utiliser ou pas. C'est facile à comprendre .

L'OL sur un fil, attention danger !

Ils ont la réussite mais en effet le banc devrait manquer

Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

putain, on vous l'a dit sur l'egalisation de Rennes, il n'y a pas HJ et il n'y a pas de faute sur le gardien, il n'est meme pas mort.

OM : « C’est vital », Benatia révèle l’objectif fixé par McCourt

Bein si quand meme... Etre dans les 24 doit être un objectif atteignable!

A Madrid, l’OM n’existe pas

Admettons qu'il n'y a que 10% de chance d'une victoire (le 0% n'existe pas), vous n'êtes pas obligé t'attendre le 10ème match pour la faire cette victoire, ça peut-être le 5ème match ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading