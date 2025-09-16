LdC : L'OM en prime time, Canal+ sort le champagne

L'OM sera très attendu ce soir en Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid. Canal+ a en tout cas hâte de proposer cette rencontre à ses abonnés.

L'Olympique de Marseille aura très fort à faire ce mardi soir en Ligue des champions pour son retour dans la compétition. Les hommes de Roberto De Zerbi seront en effet aux prises avec le Real Madrid de Kylian Mbappé. Les Phocéens s'avancent tout de même confiants face aux Espagnols même s'ils se savent loin d'être favoris. Le grand retour de l' OM en C1 fait en tout cas saliver d'avance l'antenne de Canal+. Le média sait que l'Olympique de Marseille sera très suivi par ses fans et veut afficher le meilleur rendu pour les satisfaire. Laure Boulleau ne dira pas le contraire.

L'OM fait les affaires de Canal+

Lors d'un entretien accordé au Figaro, la consultante de la chaîne cryptée a en effet fait part de son excitation avant le premier match de la saison de l'OM en Ligue des champions : « Avoir Marseille, ça compense un peu (Ndlr : le fait d'avoir seulement 3 clubs français en C1). Il ne faut pas oublier que c’est l’un des clubs préférés des Français et on sait que l’audience sera au rendez-vous avec l’OM. Nous, on est aussi très contents de suivre les matchs quand on sait qu’ils intéressent beaucoup de monde ».

Outre l'OM, Canal+ diffusera également les rencontres de Monaco mais aussi du PSG. Le Paris Saint-Germain qui était allé au bout la saison dernière en Ligue des champions et qui a donc fait aussi le bonheur du média français. Ce dernier espérera des grandes campagnes européennes de tous les clubs français engagés afin d'avoir les meilleures audiences. Ce mardi soir, nul doute qu'énormément de supporters marseillais seront au rendez-vous pour assister à un match XXL de leur équipe de coeur.