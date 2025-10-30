L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

En marge du déplacement de l'Olympique de Marseille sur le terrain de l'AJ Auxerre, le corps arbitral désigné par les instances du football français vient d'être dévoilé. Pour les supporters phocéens, ce choix n'augure rien de bon.

L' Olympique de Marseille s'est attiré la foudre du syndicat des arbitres français la saison dernière, après les propos controversés de Pablo Longoria. Après une lourde défaite 3-0 à l'Abbé-Deschamps face à Auxerre le 22 février dernier, le président marseillais était sorti de ses gonds et avait accusé tout le corps arbitral français de corruption. Un accès de colère qui lui avait alors valu une suspension de 15 matchs.

Un peu plus de huit mois plus tard, voilà que les hommes de Roberto De Zerbi ont de nouveau rendez-vous dans l'Yonne pour y affronter ceux de Christophe Pélissier. En amont de cette rencontre, la FFF a désigné un arbitre qui n'a pas laissé un bon souvenir aux supporters phocéens.

L'OM encore déçu par le choix de l'arbitre

C'est une désignation qui fait parler chez les supporters. Pour le match Auxerre-OM, c'est Benoit Bastien qui tiendra le sifflet. Ce dernier n'a arbitré que cinq matchs de Ligue 1 cette saison, pour 12 cartons jaunes et 1 carton rouge distribués. C'est d'ailleurs la première fois de la saison qu'il est chargé de faire respecter les règles du football dans un match de Marseille. Lors de l'exercice précédent, il a arbitré l'OM à trois reprises, pour deux victoires et une défaite. Surtout, c'est lui qui était en charge du fameux Olympico remporté 2-3 à Lyon, alors que Leonardo Balerdi avait été expulsé pour avoir reçu deux cartons jaunes après seulement 5 minutes de jeu.

Cette nomination ne ravit pas pleinement les supporters, lesquels ne comprennent pas qu'il puisse être au sifflet d'un match comme Auxerre-OM eu égard du précédent entre les deux formations. « Une nouvelle fois, la Ligue fait preuve d'une merveilleuse approche. Ce match a été le point de départ d'une énorme polémique et qu'est-ce qu'ils font ? Ils foutent le pire arbitre pssible », « ah ok, le pire de tous », « allez bravo pour votre victoire Auxerre », peut-on notamment lire sur X. Décidément, les semaines se suivent et se ressemblent.