L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

OM30 oct. , 18:00
parQuentin Mallet
2
En marge du déplacement de l'Olympique de Marseille sur le terrain de l'AJ Auxerre, le corps arbitral désigné par les instances du football français vient d'être dévoilé. Pour les supporters phocéens, ce choix n'augure rien de bon.
L'Olympique de Marseille s'est attiré la foudre du syndicat des arbitres français la saison dernière, après les propos controversés de Pablo Longoria. Après une lourde défaite 3-0 à l'Abbé-Deschamps face à Auxerre le 22 février dernier, le président marseillais était sorti de ses gonds et avait accusé tout le corps arbitral français de corruption. Un accès de colère qui lui avait alors valu une suspension de 15 matchs.
Un peu plus de huit mois plus tard, voilà que les hommes de Roberto De Zerbi ont de nouveau rendez-vous dans l'Yonne pour y affronter ceux de Christophe Pélissier. En amont de cette rencontre, la FFF a désigné un arbitre qui n'a pas laissé un bon souvenir aux supporters phocéens.

L'OM encore déçu par le choix de l'arbitre

C'est une désignation qui fait parler chez les supporters. Pour le match Auxerre-OM, c'est Benoit Bastien qui tiendra le sifflet. Ce dernier n'a arbitré que cinq matchs de Ligue 1 cette saison, pour 12 cartons jaunes et 1 carton rouge distribués. C'est d'ailleurs la première fois de la saison qu'il est chargé de faire respecter les règles du football dans un match de Marseille. Lors de l'exercice précédent, il a arbitré l'OM à trois reprises, pour deux victoires et une défaite. Surtout, c'est lui qui était en charge du fameux Olympico remporté 2-3 à Lyon, alors que Leonardo Balerdi avait été expulsé pour avoir reçu deux cartons jaunes après seulement 5 minutes de jeu.
Cette nomination ne ravit pas pleinement les supporters, lesquels ne comprennent pas qu'il puisse être au sifflet d'un match comme Auxerre-OM eu égard du précédent entre les deux formations. « Une nouvelle fois, la Ligue fait preuve d'une merveilleuse approche. Ce match a été le point de départ d'une énorme polémique et qu'est-ce qu'ils font ? Ils foutent le pire arbitre pssible », « ah ok, le pire de tous », « allez bravo pour votre victoire Auxerre », peut-on notamment lire sur X. Décidément, les semaines se suivent et se ressemblent.
2
Derniers commentaires

OM : Des doutes sur son avenir, De Zerbi refait le coup

Greenwood était plutôt pas mal quand il avait été placé dans l'axe, je ne sais plus quel match. Vu son activité défensive sur le coté autant le mettre dans l'axe et il a la technique pour être un 10 je pense. Gomes je ne suis pas fan, autant dans les matchs de prépa il pouvait être intéressant autant depuis il a disparu. Tout comme CJ ...

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Vu que chaque defaite de l OM est due a un arbitre different va falloir les chercher en Mongolie maintenant, il ne doit plus rester beaucoup d arbitres que les Marseillais n ont pas pris en grippe ...^^

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

Bé erreur, l'OM en avait eu 2, l'année dernière ou ils nous ont gagné 2/3, Balerdi 5mn de jeu et cette année 30mn ... Et si un jouer mérite un rouge que se soit à 1mn il doit le prendre... C'est débile ton comm là...

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

aaaahhhh le blaireau dans toute sa splendeur. Ca fonctionne aussi.. Quelle intervention de ta part...

Alerte rouge à l'OM, les joueurs ont le melon

Ce message vous a été offert par la troll company.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

