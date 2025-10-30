OM : Des doutes sur son avenir, De Zerbi refait le coup

Déçu après le match nul concédé face à Angers (2-2) mercredi, Roberto De Zerbi a encore surpris en conférence de presse. Comme la saison dernière, l’entraîneur italien s’est publiquement interrogé sur son avenir à l’Olympique de Marseille.

Ça commence à faire beaucoup pour l’Olympique de Marseille . Après les défaites contre le Sporting Portugal (2-1) et le Racing Club de Lens (2-1) la semaine dernière, le club phocéen a ajouté un troisième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. Les Marseillais ont été accrochés à domicile par Angers dans le temps additionnel. Un résultat plutôt logique au vu du contenu de la partie.

Plus que le score, c’est effectivement la manière qui déplaît à Roberto De Zerbi. A tel point que l’entraîneur olympien se demande si ses joueurs et lui-même méritent de représenter l’Olympique de Marseille. « Même si l’on a mené un temps, je ne m’attendais pas à ce type de prestation, à courir après le score, a réagi l’Italien. Il faut que l’on décide qui l’on veut être, quelle équipe on veut être. L’équipe qui a bien joué contre le PSG (victoire 1-0), avec caractère et concentration, ou celle qui est irrégulière, qui change comme le temps. »

Si c'est ça, on ne mérite pas d'être à l'OM - Roberto De Zerbi

« (…) Je ne suis pas préoccupé. Je vais vous dire ce que j’ai dit aux joueurs. Depuis que je suis ici, un an plus ou moins, je n’ai rien à reprocher au club, qui a toujours essayé de hausser le niveau. Que ce soit Pablo Longoria, Medhi Benatia, qui essaye de changer beaucoup de choses au club pour progresser. Apporter des changements avec courage, pour le bien du club. On essaie de pousser l’OM vers le haut. Maintenant, il faut comprendre si l’on mérite de faire partie de cet OM. Moi comme les joueurs. Est-ce qu’on veut être l’OM du Clasico, ou l’OM qui alterne le bon et le mauvais. Si c’est cette seconde option, alors on ne mérite pas d’être dans cet OM », a conclu Roberto De Zerbi, qui avait déjà émis des doutes sur son avenir après une défaite à Auxerre (3-0) la saison dernière.