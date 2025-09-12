La Vente OM est finie, McCourt dit tout

Tu galère dans ta vie toi mdr en plus tu sais pas lire ,le gars dit qu'il sera toujours supporters mais il ch💩 sur le club ? Mdr quand a rabiot, il a juste fait un message parce que 2/3 jours avant il lui a été reproché de ne pas avoir fait ses adieux au supporters, sinon il en a rien a secouer de vous 🤣c'est juste il aimerait ne pas se faire siffler partout et comme l'om c'est des footix facilement manipulable, autant en profiter, vous êtes tellement des footix que meme a l'entrée de votre stade y a écrit une demande pour porter le maillot de l'om 🤣🤣quelle bande de guignols, ils ont tout les maillots sauf celui de leurs club ou alors ils ont honte de le mettre ,y a qu'à voir henni qui en est le parfait exemple, faut éviter de oarler foot quand on comprend rien 😉 t'arrive meme pas a comprendre 3 lignes d'un joueur donc bon...
C'est incroyable comment vous les marseillais, vous comprenez tout de traversé, le mec parle du coach pas du psg, il le dit lui-même qu'il restera un supporter du PSG, alors que la mère Rabiot à littéralement chier et pisser sur vous 😂😂😂
Vizir le fakir en PLS
Ils ne s'aiment pas, c'est normal aussi.
oui, j'en arrive même à me dire que s'il y avait eu la possibilité de faire une grosse vente avec lui, si on aurait pas du saisir l'occasion...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|5
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
