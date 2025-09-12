La Vente OM est finie, McCourt dit tout

La possible vente de l'OM a beaucoup fait parler ces dernières années, mais Frank McCourt estime qu'il a prouvé qu'il avait les reins solides pour garder le cap pendant encore longtemps.

Avec le temps, Frank McCourt réussit la performance d’être un propriétaire de plus en plus apprécié à Marseille. Les « McCourt Go Home » n’ont plus leur place dans les tribunes du Vélodrome, et les suiveurs de l’OM apprécient à la fois la discrétion, mais aussi la détermination et les moyens financiers mis par l’Américain. Ce dernier paye de sa poche pour combler les trous à chaque fin de saison, sans dire un mot plus haut que l’autre. De quoi passer la DNCG sans encombre même si l’équilibre financier semble impossible à trouver, surtout quand la masse salariale a un mal fou à baisser. Et en plus de cela, les recettes diminuent grandement sur certaines points, notamment les droits télévisuels.

La refonte à ce niveau permet désormais à la Ligue et au football français de garder la main sur ces revenus. Mais le lancement de Ligue 1+ met quasiment les compteurs à zéro, ce qui met forcément en danger les équilibres financiers de nombreux clubs. Pas de quoi décourager Frank McCourt, persuadé qu’il faut tout faire pour faire avancer le football français et la santé financière des clubs. Et ces difficultés actuelles ne donnent pas envie au businessman de Boston de vendre l’OM, bien au contraire.

« On ne se voit pas seulement comme des actionnaires, mais comme des propriétaires engagés pour nos clubs et leur identité. Notre mission est de tout faire pour améliorer les conditions dans lesquelles ils évoluent, gagner des matchs et des trophées, veiller à la solidité de la Ligue. La preuve de notre engagement, c’est que nous faisons face à cette crise au lieu de détourner le regard », a assuré au Figaro un Frank McCourt qui ne faiblit pas son engagement pour aider l’OM à continuer à grandir. Même si les revenus vont être encore une fois revus à la baisse cette saison avec le départ de DAZN.