La taupe de l’OM vise encore dans le mille

Composition surprise de Roberto De Zerbi ce mardi soir pour le match face à l'Union Saint-Gilloise. Encore une fois, la surprise a été gâchée par les fuites dans la presse dès le matin.

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un match capital ce mardi soir à Bruxelles contre l’Union Saint-Gilloise. Comme face à Newcastle, Roberto De Zerbi a réservé des surprises à son adversaire, pour essayer de prendre le meilleur dans un petit coup de poker menteur. Face aux Anglais, la titularisation de Darryl Bakola avait été un coup gagnant, mais c’était loin d’être une surprise, puisque cela avait été annoncé dans la presse dès le matin.

Il y a des fuites dans le vestiaire de l'OM

Ce mardi matin, L’Equipe a dévoilé que Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard, tous les deux prêts pour le match, allaient être écartés. Et c’est bien ce qu’il s’est passé au moment de dévoiler la composition d’équipe officielle de l’OM ce mardi soir en Belgique.

Les surprises de Roberto De Zerbi n’en sont pas vraiment, et les supporters de l’OM s’agacent clairement de voir que leur vestiaire est un vrai panier percé. « Bon, donc ce n’était pas Rabiot la taupe qui filait les infos à L’Equipe », « De Zerbi, il a à peine lâché la compo qu’elle est dans le journal », « bientôt c’est lui qui découvrira ses compos dans les médias », « je comprends pas comment tout le monde est au courant en deux minutes », « depuis Evra, on cherche encore la taupe », « c’était pas la nana de la communication qui donnait tout, mais elle est plus là pourtant », ont lancé les supporters de l’OM devant cette composition qui était celle annoncée dans L’Equipe avec un peu trop de véracité.

Pour les surprises, Roberto De Zerbi repassera, mais en attendant, s’il obtient le même résultat que contre Newcastle, les Marseillais passeront vite à autre chose. Mais il y a tout de même bien une taupe très bien informée qui alimente le quotidien sportif français. Bonne chance pour la chasse, avec le staff, les intendants, le médical, les joueurs, et les dirigeants, le groupe pro comprend généralement une cinquantaine de personnes.