La taupe de l’OM vise encore dans le mille

OM09 déc. , 20:20
parGuillaume Conte
0
Composition surprise de Roberto De Zerbi ce mardi soir pour le match face à l'Union Saint-Gilloise. Encore une fois, la surprise a été gâchée par les fuites dans la presse dès le matin. 
L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un match capital ce mardi soir à Bruxelles contre l’Union Saint-Gilloise. Comme face à Newcastle, Roberto De Zerbi a réservé des surprises à son adversaire, pour essayer de prendre le meilleur dans un petit coup de poker menteur. Face aux Anglais, la titularisation de Darryl Bakola avait été un coup gagnant, mais c’était loin d’être une surprise, puisque cela avait été annoncé dans la presse dès le matin. 

Il y a des fuites dans le vestiaire de l'OM

Ce mardi matin, L’Equipe a dévoilé que Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard, tous les deux prêts pour le match, allaient être écartés. Et c’est bien ce qu’il s’est passé au moment de dévoiler la composition d’équipe officielle de l’OM ce mardi soir en Belgique. 
Les surprises de Roberto De Zerbi n’en sont pas vraiment, et les supporters de l’OM s’agacent clairement de voir que leur vestiaire est un vrai panier percé. « Bon, donc ce n’était pas Rabiot la taupe qui filait les infos à L’Equipe », « De Zerbi, il a à peine lâché la compo qu’elle est dans le journal », « bientôt c’est lui qui découvrira ses compos dans les médias », « je comprends pas comment tout le monde est au courant en deux minutes », « depuis Evra, on cherche encore la taupe », « c’était pas la nana de la communication qui donnait tout, mais elle est plus là pourtant », ont lancé les supporters de l’OM devant cette composition qui était celle annoncée dans L’Equipe avec un peu trop de véracité. 
Pour les surprises, Roberto De Zerbi repassera, mais en attendant, s’il obtient le même résultat que contre Newcastle, les Marseillais passeront vite à autre chose. Mais il y a tout de même bien une taupe très bien informée qui alimente le quotidien sportif français. Bonne chance pour la chasse, avec le staff, les intendants, le médical, les joueurs, et les dirigeants, le groupe pro comprend généralement une cinquantaine de personnes. 

Champions League

09 décembre 2025 à 21:00
Union Saint-Gilloise
Khalaili5'Khalaili71'
2
3
Live88'
Olympique Marseille
Barbosa da Paixão15'Greenwood41'Greenwood58'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
88
ENTRE
G. Kondogbia
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
P. Aubameyang
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
82
ENTRE
M. Rasmussen
Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise
SORT
K. Van de Perre
Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise
Remplacement
82
ENTRE
M. Giger
Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise
SORT
K. Rodríguez Cortéz
Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise
Carton jaune
80
O. Niang
Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

