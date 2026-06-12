La sanction de l’UEFA contre l’OM enfin dévoilée

Le dossier de l'OM traine depuis plusieurs jours désormais à l'UEFA sans être officiellement statué. Selon plusieurs médias majeurs, le club phocéen va éviter l'exclusion des Coupes d'Europe.

L’UEFA n’a toujours pas pris sa décision concernant les irrégularités de l’Olympique de Marseille dans le cadre du fair-play financier. Mais plusieurs journalistes ont conjointement eu des informations qui permettent d’ores et déjà de savoir que l’OM ne sera pas exclu de l’Europa League. C’était la sanction maximale prévue par l’instance européenne, en cas de manquements graves et répétés, et la chambre commissionnaire n’a pas jugé bon d’aller aussi loin.

L'OM évite le pire, décision à confirmer

Selon La Chaine L’Equipe mais aussi BFM Marseille, l’OM ne sera pas viré des Coupes d’Europe. Le club dirigé par Frank McCourt, qui a totalement failli à ses objectifs financiers pourtant fixés avec l’UEFA trois ans plus tôt, va se voir présenter une double sanction. Un rappel à l’ordre en guise de prévention, faisant comprendre que si la situation n’était pas rétablie dans les années à venir, alors une exclusion finirait par être appropriée. Et enfin une amende financière, dont une partie serait soumise à l’amélioration des comptes.

Le montant de la future amende n’a pas été dévoilée, mais en général, l’UEFA, si généreuse avec les primes pour ses compétitions, n’hésite pas à frapper fort dans l’autre sens également. Ce sont souvent des amendes de plusieurs millions d’euros qui tombent. En 2025, l’OL a par exemple écopé de 12,5 millions d’euros d’amende ferme, et d’une amende conditionnelle de 37,5 millions d’euros si les objectifs fixés n’étaient pas respectés au bout d’un an.

Frank McCourt est donc prévenu, en attendant le verdict définitif, l’amende risque d’être salée mais elle ne mettra pas en danger la participation de l’OM pour l’Europa League. Le club phocéen attend désormais le jugement définitif pour pouvoir avancer sur ces dossiers, notamment la nomination de Bruno Genesio, le départ d’Habib Beye et le mercato.