OM : Endrick et le Real disent oui, mais à une condition

OM22 oct. , 20:30
parEric Bethsy
Frustré par son absence de temps de jeu au Real Madrid, Endrick ouvre la porte à un départ cet hiver. C’est évidemment une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui se verrait bien le recruter. Mais pour trouver un accord avec les différentes parties, le club phocéen devra respecter une condition imposée.
Cette fois, Endrick a fini par craquer. Lors du match face à Getafe (victoire 0-1) dimanche, l’attaquant du Real Madrid a tiré dans une bouteille d’eau le long de la touche. La cible de l’Olympique de Marseille était alors à l’échauffement en espérant entrer en jeu. Mais sa frustration a pris le dessus lorsque le talent de 19 ans s’est aperçu que Xabi Alonso ne ferait toujours pas appel à lui. On peut comprendre la réaction d’Endrick étant donné sa situation.

L'OM en pole position pour Endrick !
De retour suite à une blessure à la cuisse subie en mai dernier, suivie d’une rechute en juillet, l’ancien joueur de Palmeiras est disponible depuis six matchs toutes compétitions confondues. Mais l’entraîneur madrilène ne lui a pas offert la moindre apparition. C’en est trop pour Endrick qui, après avoir refusé de partir cet été, ouvre finalement la porte à un départ au prochain mercato hivernal. L’avant-centre barré par Kylian Mbappé et par Gonzalo Garcia a compris que ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 diminuaient au fil des mois, lui qui n’a pas été convoqué lors du dernier rassemblement du Brésil.
C’est évidemment une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui souhaite recruter le Merengue cet hiver. La porte est plus que jamais ouverte. Mais les dirigeants marseillais devront respecter une condition révélée par Fabrizio Romano. D’après le journaliste, le Real Madrid et Endrick n'accepteront qu’un simple prêt. Aucune option d’achat ni offre de transfert définitif ne sera étudiée. Endrick imagine toujours son avenir dans la capitale espagnole et la Maison Blanche refuse de s’en séparer définitivement. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille acceptera le deal.
Derniers commentaires

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Comme dis plus haut, évite de m'inclure dans tes délires avec Greg.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

NON surtout pas a la 2 EME MINUTES Accroche toi plutot a repondre avec les trolls pour organiser une visio avec eux ( UN ZGEG ) Tu seras arbitre et je te file des cartons 👌

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

Jsuis pas d'accord, et même dans une idée de com, jsuis pas fan

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Compte fake? Tu te trompes de cible je pense. Je n'ai qu'un seul compte si j'omets celui qui a été banni.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

De quoi tu parles ? J'évoque les matches de 2022, et Germain ne faisait plus partie de l'OM.

