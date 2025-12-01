ICONSPORT_268698_0307
Roberto De Zerbi

La Ligue 1 survolée, l’OM s’est saboté

OM01 déc. , 18:30
parEric Bethsy
Bien parti pour battre Toulouse samedi, l’Olympique de Marseille a finalement concédé le match nul (2-2) dans les dernières minutes. Ce n’est pas la première fois que les Marseillais laissent échapper des points en fin de rencontre. Une mauvaise habitude qui leur coûte cher au classement de la Ligue 1.
A quelques secondes près, l’Olympique de Marseille aurait pu passer la semaine installé en tête de la Ligue 1. Il lui suffisait de s’imposer contre Toulouse samedi après la défaite du Paris Saint-Germain à Monaco (1-0). Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont concédé un nul particulièrement frustrant. Le pensionnaire du Vélodrome pensait renverser les Toulousains jusqu’à cette longue touche qui a permis le coup de tête de Santiago Hidalgo à la 92e minute. Un coup dur pour les Marseillais déjà trop habitués à ce scénario.
Comme le souligne le statisticien Opta, sur les 14 buts encaissés cette saison en championnat, l’Olympique de Marseille en a pris 4 dans le temps additionnel de la deuxième période ! Seul le FC Lorient (5) fait pire. Le chiffre du club phocéen monte même à 5 réalisations si l’on prend en compte le but contre son camp de Leonardo Balerdi face à l’Olympique Lyonnais (défaite 1-0) à la 88e minute. Au total, le vice-champion de France, qui a souffert de la même manière à Rennes (1-0) et contre Angers (2-2), a laissé filer 6 points en championnat ! L’Olympique de Marseille pourrait donc compter 35 unités, soit 4 de plus que le Racing Club de Lens, l’actuel leader.

De quoi agacer Roberto De Zerbi bien conscient de la faille de son équipe. « Oui, c’est un prix que nous payons. Les mêmes joueurs ont fait un excellent second acte, preuve que nous ne sommes pas encore habitués à enchaîner trois matchs exigeants par semaine. Nous en avons parlé après Newcastle. Les équipes de très haut niveau sont capables de répéter leurs performances tous les trois jours. Nous, pas encore. Mais dans la seconde période, nous avons montré que nous pouvions atteindre ce niveau », réagissait l’entraîneur marseillais, qui avait également vu l’Atalanta Bergame arracher la victoire au Vélodrome (1-0) en Ligue des Champions.
Derniers commentaires

Après faut il laisser tomber la LDC pour se donner toutes les chances d'être champion en L1 ? Je suis pour le PSG mais du point de vue de l'OM, vu que les titres manquent ses dernières années, tout miser sur la L1 ou jouer tous les tableaux ? Moi, en tant que supporter, je préfèrerais que mon club joue tout à fond même si a la fin mon club ne gagne rien. Mais d'un point de vue financier, la LDC rapportera toujours plus que un sacre en L1 vue le peu d'argent à partager maintenant en Ligue 1. Si le PSG est champion, il touchera 4,47 Millions alors que si c'est l'OM ce sera moins car c'est en fonction des derniers classement plus la notoriété (quoi que de ce côté là ça devrait être égal au PSG) alors qu'une simple victoire en phase de ligue en LDC rapporte 2,1 millions donc autant tout miser sur la LDC jusqu'à être qualifier en 16ème ensuite ce ne sera que du plus. Mais après le projet de l'OM, avec les investissement fait demande aussi des résultats et donc des titres alors quoi privilégier ?

La Ligue 1 survolée, l’OM s’est saboté

Exactement... et on en perdra encore quelques uns de pts.. la saison nest pas fini... et encore si cest juste " quelques uns" cest quon aura fait une bonne saison et atteint l'objectif d'être 2eme rien de plus... par contre psg je suis pas certain quils en perdent beaucoup des pts... pour ca quils seront très probablement champion comme chaque année... donc si on fini 2me perso je suis content objectif atteint

Rennes : Brice Samba attend le PSG de pied ferme

Samba doit savoir qu'un match n'a jamais été gagné ni perdu d'avance . là il a lancé le match . J'espère qu'il ne le regretterai pas dimanche soir

Le PSG fait un choix choquant avec Désiré Doué

Et que les rédacteurs de Foot01 respectent un peu les lecteurs parce qu'avec leurs titres à la con, ils se foutent complètement des lecteurs.

Malick Fofana, l'OL confirme une mauvaise nouvelle

C'est tout simplement inadmissible

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

