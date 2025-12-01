La Ligue 1 survolée, l’OM s’est saboté

Bien parti pour battre Toulouse samedi, l’Olympique de Marseille a finalement concédé le match nul (2-2) dans les dernières minutes. Ce n’est pas la première fois que les Marseillais laissent échapper des points en fin de rencontre. Une mauvaise habitude qui leur coûte cher au classement de la Ligue 1.

A quelques secondes près, l’Olympique de Marseille aurait pu passer la semaine installé en tête de la Ligue 1. Il lui suffisait de s’imposer contre Toulouse samedi après la défaite du Paris Saint-Germain à Monaco (1-0). Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont concédé un nul particulièrement frustrant. Le pensionnaire du Vélodrome pensait renverser les Toulousains jusqu’à cette longue touche qui a permis le coup de tête de Santiago Hidalgo à la 92e minute. Un coup dur pour les Marseillais déjà trop habitués à ce scénario.

Comme le souligne le statisticien Opta, sur les 14 buts encaissés cette saison en championnat, l’Olympique de Marseille en a pris 4 dans le temps additionnel de la deuxième période ! Seul le FC Lorient (5) fait pire. Le chiffre du club phocéen monte même à 5 réalisations si l’on prend en compte le but contre son camp de Leonardo Balerdi face à l’Olympique Lyonnais (défaite 1-0) à la 88e minute. Au total, le vice-champion de France, qui a souffert de la même manière à Rennes (1-0) et contre Angers (2-2), a laissé filer 6 points en championnat ! L’Olympique de Marseille pourrait donc compter 35 unités, soit 4 de plus que le Racing Club de Lens, l’actuel leader.

De quoi agacer Roberto De Zerbi bien conscient de la faille de son équipe. « Oui, c’est un prix que nous payons. Les mêmes joueurs ont fait un excellent second acte, preuve que nous ne sommes pas encore habitués à enchaîner trois matchs exigeants par semaine. Nous en avons parlé après Newcastle. Les équipes de très haut niveau sont capables de répéter leurs performances tous les trois jours. Nous, pas encore. Mais dans la seconde période, nous avons montré que nous pouvions atteindre ce niveau », réagissait l’entraîneur marseillais, qui avait également vu l’Atalanta Bergame arracher la victoire au Vélodrome (1-0) en Ligue des Champions.