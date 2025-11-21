ICONSPORT_265285_0020

La Lazio offre ce milieu à l’OM, ce n’est pas Guendouzi

OM21 nov.
parGuillaume Conte
2
Mis sous pression par Medhi Benatia, l'OM va tenter un coup chez un jeune espoir marocain de la Lazio Rome. Il s'agit de Reda Belahyane, que Marseille suit depuis des mois.  
Désireux de se renforcer au coeur du jeu cet hiver, car certains joueurs n’ont pas donné satisfaction dans ce secteur de jeu, l’Olympique de Marseille regarde du côté de la Lazio Rome. Non pas pour aller faire signer un Matteo Guendouzi qui se cherche un nouveau club cet hiver, afin de conserver ses chances de disputer la Coupe du monde avec les Bleus. Mais pour récupérer Reda Belahyane. 
Le milieu de terrain marocain est très apprécié par Mehdi Benatia depuis plus d’un an, puisque l'OM le suivait déjà en novembre dernier en vue du mercato hivernal 2025. Recruté par la Lazio en raison de ses très bonnes performances avec le Hellas Verone, le natif d’Aubervilliers n’a joué que quatre matchs depuis le début de la saison, dont deux comme remplaçant. 
En dépit du fait qu’il ait signé jusqu’en 2029 avec le club romain, son avenir est clairement remis en cause. Selon le média marocain Lion Times, le joueur n’aura pas d’autres choix que de quitter la Lazio au mois de janvier, la formation transalpine ne comptant pas sur lui. Une occasion en or pour Mehdi Benatia de relancer le dossier. 
Sous la pression de son directeur sportif, l’OM « insiste fortement pour le recruter », livre la source marocaine, même si le coté financier sera important. Mais un prêt réussi pourrait par exemple relancer le joueur de 21 ans, qui avait crevé l’écran la saison dernière avec Vérone, et n’a pas pu tout perdre en seulement six mois. Marseille se sent prêt à tenter le coup pour celui qui compte une sélection avec les Lions de l’Atlas qui date de 2024, et n’a donc quasiment aucune chance de disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec son pays d’origine. 
R. Belahyane

R. Belahyane

FranceFrance Âge 21 Milieu

Serie A

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
2
