L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

L’OM passe ce mardi face à la DNCG. Sanctionné par l’UEFA il y a quelques jours, le club phocéen ne devrait pas échapper à des mesures restrictives de la part du gendarme financier du football français.

Quelques jours après avoir écopé d’une exclusion des coupes d’Europe avec sursis, l’Olympique de Marseille se présente face à la DNCG ce mardi. Le nouveau président Stéphane Richard sera accompagné de celui qui assurait l’intérim jusqu’ici, Alban Juster ainsi que du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi. Les trois hommes tenteront de convaincre le gendarme financier du football français que leur plan est viable sur le plan financier afin d’éviter de lourdes sanctions.

Il y a toutefois de fortes chances que la DNCG sévisse et que l’OM ne s’en tire pas indemne selon L’Equipe. Pour le quotidien national, il est quasiment acté selon plusieurs sources que l’Olympique de Marseille sera sanctionné d’un encadrement de sa masse salariale durant ce mercato estival. L’OM s’attend à ce verdict et s’y prépare depuis plusieurs jours.

Néanmoins, une seconde sanction encore plus lourde guette les Olympiens selon le quotidien national, qui révèle que la DNCG pourrait aussi prononcer une limitation des transferts. Des sanctions très lourdes dont Pablo Longoria est l’un des principaux responsables selon L’Equipe.

« La gestion de la mandature Pablo Longoria (2021-2026) est en cause, et elle a été à l'origine d'un mercato d'hiver exigé dans le vert par l'actionnaire, en janvier, et sans doute de la mise à l'écart du président espagnol, mi-février » expliquent nos confrères. Frank McCourt a prévenu sa direction, pas question de remettre au pot de manière infinie pour lui. Le boss de l’OM attend des ventes et il devrait y avoir au moins trois gros transferts à Marseille cet été dans le sens des départs, dont Mason Greenwood.

L'OM limité dans ses transferts par la DNCG ?

Le défenseur Leonardo Balerdi aurait pu être le premier à faire ses valises. Le club allemand du Bayer Leverkusen a transmis une offre de 25 millions d’euros acceptée par l’OM au printemps. Cette destination n’a cependant pas trouvé grâce auprès de l’Argentin, qui attend des offres anglaises, italiennes ou espagnoles pour quitter Marseille. Le chantier du mercato va bientôt débuter pour Grégory Lorenzi et il s’annonce corsé. Encore plus si la DNCG vient compliquer la tâche avec une ou plusieurs grosses sanctions.