La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

La DNCG est fortement mécontente de l'été qui vient de s'écouler à l'OM, avec le redressement pour le moment trop faible de ses finances.

Le mercato terminé depuis plus d’un mois a montré que l’OM avait fait le maximum pour stopper les dépenses, alléger sa masse salariale et rééquilibrer son budget. Cependant, plusieurs ventes n’ont pas eu lieu, comme celles de Pierre-Emile Hojbjerg et Igor Paixao, et les objectifs n’ont pas été remplis. Le club provençal prépare désormais la prochaine réunion qui aura lieu dans quelques semaines, et s’attend à se faire tirer les oreilles. Les objectifs fixés n’ont pas été respectés, et pour encourager l’OM à faire de plus gros efforts, la DNCG peut très bien décider de sanctions, immédiates ou provisoires, afin de forcer les dirigeants à passer à la vitesse supérieure.

La DNCG a plusieurs sanctions au choix

A l'OM, on est bien conscient que malgré les gros efforts de l'été, le résultat financier n'est pour le moment pas suffisant. Selon les déclarations récoltées par L'Equipe au sein du club provençal, tout est fait pour éviter des grosses sanctions dès cet hiver. « Les mesures prises se sont notamment traduites par un mercato estival particulièrement éprouvant pour l'OM, marqué par l'absence de recrutements et par des départs destinés à réduire significativement la masse salariale du club et à répondre aux exigences du régulateur. Les efforts consentis ont été considérables, traduisent une réelle dynamique et témoignent de la volonté du club de poursuivre le redressement de sa situation financière », a fait savoir l'OM.

Si jamais le rendez-vous devant la DNCG devait mal se passer, plusieurs sanctions sont possibles. Cela va de l'amende pour ne pas avoir rétabli la situation, à la sanction contre les dirigeants, ou bien un possible retrait de points provisoire en vue de la saison prochaine, si jamais la situation n'était pas redressée au mois de juin. Le fait que Frank McCourt se porte garant pour les finances du club évite toutefois d'envisager une relégation en Ligue 2 avec sursis pour le moment. Mais l'Américain pourrait bien devoir mettre la main à la poche pour compenser les manques de revenus si la saison s'avérait très décevante à ce niveau.

« Nous abordons cette échéance en ayant pleinement conscience des différentes mesures et sanctions que le régulateur pourrait être amené à prendre, et nous nous préparons à l'ensemble des scénarios possibles. Mais notre objectif va au-delà de ce prochain rendez-vous avec la DNCG. Il est avant tout de remettre durablement l'Olympique de Marseille sur une trajectoire financière saine et soutenable », a conclu le club marseillais à propos d'un rendez-vous avec la DNCG qui n'est donc vu que comme un point de passage pour rétablir durablement la situation du club phocéen.