La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

OM
parGuillaume Conte
4
Ajouter comme source préférée sur Google
La DNCG est fortement mécontente de l'été qui vient de s'écouler à l'OM, avec le redressement pour le moment trop faible de ses finances.
Le mercato terminé depuis plus d’un mois a montré que l’OM avait fait le maximum pour stopper les dépenses, alléger sa masse salariale et rééquilibrer son budget. Cependant, plusieurs ventes n’ont pas eu lieu, comme celles de Pierre-Emile Hojbjerg et Igor Paixao, et les objectifs n’ont pas été remplis. Le club provençal prépare désormais la prochaine réunion qui aura lieu dans quelques semaines, et s’attend à se faire tirer les oreilles. Les objectifs fixés n’ont pas été respectés, et pour encourager l’OM à faire de plus gros efforts, la DNCG peut très bien décider de sanctions, immédiates ou provisoires, afin de forcer les dirigeants à passer à la vitesse supérieure.

La DNCG a plusieurs sanctions au choix

A l'OM, on est bien conscient que malgré les gros efforts de l'été, le résultat financier n'est pour le moment pas suffisant. Selon les déclarations récoltées par L'Equipe au sein du club provençal, tout est fait pour éviter des grosses sanctions dès cet hiver. « Les mesures prises se sont notamment traduites par un mercato estival particulièrement éprouvant pour l'OM, marqué par l'absence de recrutements et par des départs destinés à réduire significativement la masse salariale du club et à répondre aux exigences du régulateur. Les efforts consentis ont été considérables, traduisent une réelle dynamique et témoignent de la volonté du club de poursuivre le redressement de sa situation financière », a fait savoir l'OM.

Lire aussi

OM : Un remplaçant insatisfait attrape Genesio à l’entraînementOM : Un remplaçant insatisfait attrape Genesio à l’entraînement
Changement majeur à l'OM, McCourt prépare la venteChangement majeur à l'OM, McCourt prépare la vente
Si jamais le rendez-vous devant la DNCG devait mal se passer, plusieurs sanctions sont possibles. Cela va de l'amende pour ne pas avoir rétabli la situation, à la sanction contre les dirigeants, ou bien un possible retrait de points provisoire en vue de la saison prochaine, si jamais la situation n'était pas redressée au mois de juin. Le fait que Frank McCourt se porte garant pour les finances du club évite toutefois d'envisager une relégation en Ligue 2 avec sursis pour le moment. Mais l'Américain pourrait bien devoir mettre la main à la poche pour compenser les manques de revenus si la saison s'avérait très décevante à ce niveau.
« Nous abordons cette échéance en ayant pleinement conscience des différentes mesures et sanctions que le régulateur pourrait être amené à prendre, et nous nous préparons à l'ensemble des scénarios possibles. Mais notre objectif va au-delà de ce prochain rendez-vous avec la DNCG. Il est avant tout de remettre durablement l'Olympique de Marseille sur une trajectoire financière saine et soutenable », a conclu le club marseillais à propos d'un rendez-vous avec la DNCG qui n'est donc vu que comme un point de passage pour rétablir durablement la situation du club phocéen.
Articles Recommandés
Om Greenwood Invendable En Premier League Voila Pourquoi
OM

OM : Greenwood invendable en Premier League, voilà pourquoi

Psg Ol Les Lyonnais Ne Sont Pas Les Bienvenus A Paris
OL

PSG-OL : Les Lyonnais ne sont pas les bienvenus à Paris

Manchester City Reve De Jouer En Ligue 1
Premier League

Manchester City rêve de jouer en Ligue 1

Ldc Langleterre Enterre La Ligue 1 Apres City Psg
PSG

LdC : L'Angleterre enterre la Ligue 1 après City-PSG

Fil Info

OM : Greenwood invendable en Premier League, voilà pourquoi
PSG-OL : Les Lyonnais ne sont pas les bienvenus à Paris
Manchester City rêve de jouer en Ligue 1
LdC : L'Angleterre enterre la Ligue 1 après City-PSG
Fidèle à l’OL, Pierre Sage dit oui à l’OM
Jackpot en vue, Porto et l'Inter débarquent à Rennes
Le PSG envoie 70 ME pour un défenseur du Barça
Indice UEFA : Le PSG rapproche la France du top 10
Changement majeur à l'OM, McCourt prépare la vente

Derniers commentaires

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

bein en l'occurrence si ca peut exister ... akouokou chez vous? il a pas ete invendable? Pour Vinicius j'ai expliqué pourquoi plus haut.. salaire de fou, prolongé y a 2 mois, et prestation cata pas du tout en adéquation avec son salaire et sa durée de contrat donc oui très difficile a vendre dans ces conditions non?? mais bon toi tu veux juste me contredire, en plus je n'ai jamais dit que c'etait impossible, j'ai dit en l'état, came semble trs compliqué

Un Ballon d’Or confirme, l’OM tient une pépite XXL

Ah la la, le petit kenny qui pique sa crise. Et comme toujours une pensée grossière accompagnée par un langage grossier. Tout est grossier chez toi. C'est pour ça que tu es aussi con. La plus grande gueule sur ce forum c'est toi kenny le beauf. La plus grosse tchoin sur ce forum c'est toi qui mens, transforme, déforme, retourne sa veste, grossi tout pour satisfaire ton clubisme de cour de récréation. Avec les petites images qui vont bien avec. Et pourtant jamais à parler sur les articles de ton club. Simplement parce que ce n'est pas le foot qui t'intéresse, c'est de pouvoir haïr, ressortir et étaler toute la pourriture que tu as à l'intérieur de toi. Tu es un âne. Et tu l'illustres à chacun de tes passages. Aucun analyse, aucune idée, juste de la merde. Tout pue chez toi.

PSG-OL : Les Lyonnais ne sont pas les bienvenus à Paris

La dernière fois qu’ils sont venus au Parc , ils ont été les plus agressifs… La dernière fois qu’ils sont venus contre le Pfessée , ils ont mis le bordel… Vala quoi… 😞😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Dommage il est parfait au bayern . Bon apres si c est tes infos donc c est bidon ^^

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

non mais moi je connais le foot et JAMAIS au grand JAMAIS le bayren de Munich n'a fait partir un titulaire indiscutable au mercato d'hiver

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading