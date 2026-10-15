Changement majeur à l'OM, McCourt prépare la vente

Joe Riley a pris la présidence du conseil de surveillance de l’OM suite au départ à la retraite de Jeff Ingram. Un changement loin d’être anodin de la part du propriétaire du club Frank McCourt.

Dans une situation sportive et financière compliquée, l’Olympique de Marseille continue à procéder à des changements en interne. Après avoir nommé un nouvel entraîneur (Bruno Genesio), un nouveau directeur sportif (Grégory Lorenzi) et un nouveau président (Stéphane Richard) l’été dernier, le club phocéen a modifié la composition de son conseil de surveillance. Président de celui-ci jusqu’à présent, Jeff Ingram est parti à la retraite, comme indiqué par L’Equipe ces dernières heures. Pour lui succéder, Frank McCourt a fait le choix de Joe Riley, un homme de confiance.

Un changement stratégique avant une vente ?

Un changement loin d’être anodin selon le journaliste Guillaume Dacquet, qui affirme que Joe Riley est connu pour être un spécialiste… des cessions des structures de Frank McCourt en général. « Joe Riley nouveau bras de droit de McCourt pour la suite… …alors que de base c’est son homme de main lors des cessions de ses grosses structures. Après tout, ce ne serait qu’une coïncidence de plus » a publié sur X le journaliste, spécialiste de l’Olympique de Marseille.

Reste maintenant à voir si dans le cas du club phocéen, la nomination de Joe Riley à la présidence du conseil de surveillance aura une incidence directe ou indirecte sur une potentielle vente du club. Pour rappel, Frank McCourt confiait en conférence de presse il y a quelques mois qu’il était ouvert à une ouverture au capital afin d’accueillir un nouvel investisseur susceptible de l’aider. Une vente totale de l’OM n’a en revanche jamais été évoquée publiquement par McCourt. Certains spécialistes du sujet sont néanmoins convaincus qu’il s’agit, à terme, d’un objectif pour l’Américain au vu de la cure d’austérité sans précédent imposée lors du dernier mercato avec près de 100 millions d’euros de ventes (Balerdi, Greenwood, Timber, Rulli, Medina…) sans recruter un seul joueur dans le même temps.