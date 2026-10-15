OM : Un remplaçant insatisfait attrape Genesio à l’entraînement

OM : Un remplaçant insatisfait attrape Genesio à l’entraînement

OM
parCorentin Facy
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Très peu utilisé par Bruno Genesio depuis le début de la saison, Faris Moumbagna s’est entretenu avec le coach de l’OM à l’entraînement. Une discussion qui pourrait aboutir sur une titularisation contre l’Olympiakos.
Les solutions sont peu nombreuses pour Bruno Genesio dans le secteur offensif cette saison à l’Olympique de Marseille et pourtant, Faris Moumbagna n’en tire pas profit pour le moment. L’attaquant camerounais, qui est entré en jeu lors des deux derniers matchs de Ligue 1 face au PSG et à Troyes, attend toujours sa première titularisation. Elle pourrait intervenir ce jeudi au Vélodrome contre l’Olympiakos lors de la 2e journée de Ligue Europa. En effet, L’Equipe annonce dans son édition du jour que l’attaquant camerounais est pressenti pour démarrer à la pointe de l’attaque après son entrée convaincante dans l’Aube, où il a obtenu un penalty dans le temps additionnel.
Un choix de la part de Bruno Genesio qui ferait suite à une conversation entre les deux hommes la semaine dernière. En effet, le quotidien national écrit dans ses colonnes que Faris Moumbagna « a eu une discussion » importante avec Bruno Genesio vendredi à l’entraînement. Sans doute l’occasion pour l’ex-attaquant de Bodo Glimt de faire savoir à son coach qu’il n’était pas satisfait de son temps de jeu depuis le début de la saison alors que Neal Maupay a par exemple joué davantage, sans convaincre pour autant.

Moumbagna pas satisfait de son temps de jeu

Amine Gouiri étant bien seul à performer à la pointe de l’attaque depuis le début de la saison, Faris Moumbagna pourrait s’imposer peu à peu comme sa doublure. Encore faudra-t-il que le Camerounais soit performant lorsqu’il sera titulaire. En ce sens, le match contre l’Olympiakos ce jeudi soir au Vélodrome devant plus de 58.000 spectateurs selon les dernières estimations, sera crucial. Et tout cela alors que dans le même temps, le jeune attaquant de la réserve Antoine Valero continue d’enfiler les buts dans les équipes de jeunes et toque de plus en plus à la porte de l’équipe première.
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Valbuena voit l'OM plus proche de Troyes que de l'Europe

si si on a vu ta soeur hier

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Ne sont pas intéressés*

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Tout à fait, mais au final on ne va pas se mentir, quels clubs aujourd'hui n'est pas intéressés par Olise ?

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S'il y a une opportunité , normal . Comme pour Haaland ou Yamal , rien d'illogique .

OM : Marseille lourdement sanctionné après OM-PSG

certes ce ne sont pas les memes instances, mais qd tu lis une personne en particulier, qui voit un complot partout. chez eux bagarres, insultes, karateka volant, et quelles sanctions? ah bah rien du tout.

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