L’OM s’est fait écraser au mercato, il avoue tout

L'OM n'a pas pu faire tout ce qu'il a voulu cet été au mercato. L'achat d'Emerson a compensé à la dernière minute une piste qui faisait rêver tout Marseille.

Le mercato de l’Olympique de Marseille a connu plusieurs rebondissements. Parti très fort, il s’est ensuite embourbé après plusieurs refus majeurs qui ont forcé les dirigeants à changer les plans. Enfin, dans sa dernière ligne droite, il est devenu fou en raison du départ totalement imprévu d’Adrien Rabiot et des achats compulsifs pour tenter de compenser un début de saison décevant. De nombreux joueurs sont arrivés, mais il y a tout de même eu un manque identifié au poste d’arrière gauche, où Facundo Medina peut évoluer également. Finalement, à la dernière minute, l’OM a foncé sur Emerson, dont West Ham ne voulait plus. Néanmoins, le plan A de Pablo Longoria et Mehdi Benatia se nommait Miguel Gutierrez, sur qui Marseille était en premier au coeur de l’été.

Il n'y en avait que pour Naples