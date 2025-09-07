L'OM ne fait pas peur, le message est lancé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura fort à faire cette saison en Ligue des champions. Parmi les réceptions phocéennes lors de la compétition, celle de Liverpool au Stade Vélodrome.

L'Olympique de Marseille a connu une fin de mercato agitée dans le but d'avoir le meilleur effectif possible pour lutter en Ligue des champions. Surtout que les Phocéens auront un programme chargé. Parmi les équipes tirées par les hommes de Roberto De Zerbi ? Liverpool. Les Reds, champions d'Angleterre en titre, se déplaceront au Stade Vélodrome. L'ambiance promet d'être belle et particulièrement bouillante dans l'enceinte marseillaise pour la réception du club anglais. Mais s'il y a bien un joueur pas impressionné par le public phocéen, c'est Ibrahima Konaté, qui n'a nulle appréhension avant de se déplacer dans le sud de la France en Ligue des champions.

Konaté impatient de jouer l'OM au Vélodrome mais...

Dans des propos accordés à TF1, le défenseur international français de Liverpool a en effet indiqué : « Peur de l'OM au Vélodrome ? Non, mais on sait que le Vélodrome, c'est chaud. On aime beaucoup ces ambiances ». Si l'OM n'est pas favori pour remporter ce choc contre la formation de la Mersey, les Phocéens se donneront à 100%. Le dernier mercato estival réalisé donne beaucoup d'espoirs aux fans et observateurs marseillais même si la mayonnaise devra prendre. Liverpool, la saison passée, n'avait pas connu de bons souvenirs face au PSG, autre club de Ligue 1. Attention donc à ne pas sous-estimer un OM qui a hâte d'accueillir de si grosses équipes au Stade Vélodrome. Pour rappel, la rencontre entre Phocéens et Anglais aura lieu le 21 janvier prochain. Les deux formations ont donc encore pas mal de temps devant elles pour monter en puissance et proposer le meilleur football possible.