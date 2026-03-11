OL : Endrick envoie Jonathan David à Lyon

L’OL s’est renforcé dans le secteur offensif cet hiver avec les signatures d’Endrick et de Roman Yaremchuk. Mais le club rhodanien déjà prépare la saison prochaine et cible Jonathan David.

Serial buteur de notre Ligue 1 lorsqu’il jouait à Lille, Jonathan David a tenté sa chance chez un cador européen l’été dernier. L’international canadien s’est engagé en faveur de la Juventus Turin, et son aventure en Série A tourne pour l’instant au fiasco. Auteur de sept buts toutes compétitions confondues, l’ancien buteur de La Gantoise n’est pas un titulaire indiscutable face à la concurrence de Loïs Openda et de Dusan Vlahovic.

La réussite d'Endrick va profiter à l'OL

Difficile pour Jonatan David d’enchaîner et de gagner en confiance, à tel point qu’un départ dès cet été est envisagé. Une aubaine sur laquelle l’Olympique Lyonnais s’apprête à sauter . Comme indiqué par la presse italienne, Paulo Fonseca, qui a déjà travaillé avec « Jo » David à Lille, souhaite faire venir le Canadien dans la capitale des Gaules, probablement via un prêt. Sur le papier, l’opération semble délicate et pourtant, elle n’est pas impossible. C’est en tout cas ce qu’affirme le compte @SamuelAS, suivi par plus de 10.000 supporters de l’OL et spécialiste du club rhodanien.

« C’est là où le prêt d’Endrick est très intéressant pour l’OL. Il donne de la crédibilité au projet et permettra au club de se renforcer intelligemment avec des joueurs à forte plue value sportive sans débourser trop d’argent (bien négocié avec nos contraintes) » estime le spécialiste de l’Olympique Lyonnais. Ce dernier est convaincu que la bonne expérience que vit actuellement Endrick dans la capitale des Gaules va certainement permettre à l’OL d’attirer de gros noms en attaque, notamment avec des joueurs qui souhaitent se relancer. Cela tombe bien, c’est exactement le cas de Jonathan David.

Lire aussi Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

L’ancien buteur de Lille semble dans une impasse à la Juve, qui souhaite en plus recruter Randal Kolo Muani à son poste cet été. Un prêt à l’OL pourrait lui être bénéfique même si du côté de la Juventus, on ne souhaite pas -pour le moment- négocier un départ de la star canadienne. Nul doute que Lyon tentera tout de même sa chance cet été, avec un plan bien précis pour convaincre le joueur et le club turinois. Comme cela a été brillamment réalisé par Matthieu Louis-Jean durant plusieurs mois pour attirer Endrick en janvier.