OL : Endrick envoie Jonathan David à Lyon

Il ne l'est que quand on se fait voler, comme contre vous. Contre Lens, ou le PFC, il ne l'était pas. Donc ce n'est pas lié au fait que l'on est dans le dur en ce moment, mais vraiment à des grosses erreurs d'arbitrages qui s'accumulent dans un sens.
Ils avaient aussi battu l'Atlético à Madrid et battu 3 / 1 Man City
Ne parlons même pas de l'arbitrage totalement pro Chelsea qui a omi plusieurs fautes et corners en plus d'épargner l'ordure de Neto après son geste intolérable sur le ramasseur de balle, alors qu'il trouve le moyen de caler un jaune à Kvara pour avoir joué aprés une faute inexistante qui l'empêche d'avoir une occaz de but. Sans ce pourri on en aurait mis 6 et ils auraient fini à 10. Cette équipe de.gros.branleurs arrogants à gerber.
Mbaye à le même profil que barcola et kvara. même dembouz sauf qu'il est une classe au dessus des autres. Donc s'ils peuvent jouer sous les ordres de luis, mbaye le peut aisément.
Dégouté de ces buts offerts dès qu'on prenait l'avantage. Mais malgré les imperfections notamment dans les passes et certains choix ,on a quand même été beaucoup plus tueurs et pressant que depuis plusieurs semaines et ca a fait la diff. Barco décisif et très bon, Dembouz is back et Kvara s'est retrouvé et de quelle manière ! Points nég on trouve Hakimi qui est cramé ca c'est inquiétant. Et Vitinha gros manque de lucidité. Z-E toujours à bader...et Safonov.....encore une fois en mode passoire mais chut il a le totem. Paris a signé un match quasi référence, on a bouffé le club qu'on vendait comme notre bourreau se basant sur la mascarade de la CDMDC, et comme souvent dos au mur et en l'outsider, on répond présents. Paris a été magique, Lucho a fermé les bouches et il va falloir encore prouver et tenir au retour où on va prendre la marée.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Loading
C’est là où le prêt d’Endrick est très intéressant pour l’OL. Il donne de la crédibilité au projet et permettra au club de se renforcer intelligemment avec des joueurs à forte plue value sportive sans débourser trop d’argent (bien négocié avec nos contraintes).
🚨🚨 𝗟’𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗬𝗢𝗡𝗡𝗔𝗜𝗦 𝗩𝗜𝗦𝗘𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗝𝗢𝗡𝗔𝗧𝗛𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗩𝗜𝗗 🇨🇦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 🇧🇷 !!! 🤯❤️💙 Paulo Fonseca 🇵🇹 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲́𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿, à pic.x.com/AyY0OSTKUX