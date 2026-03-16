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OM : Craquage XXL contre les joueurs

OM16 mars , 13:40
parCorentin Facy
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Malgré ses trois victoires de suite en Ligue 1, l’OM peine à convaincre et à séduire. La victoire étriquée contre l’AJ Auxerre a de nouveau mis en avant les limites d’un effectif qui s’est peut-être vu trop beau.
Comptablement, l’Olympique de Marseille a fait la très bonne opération de cette 26e journée de Ligue 1. Vainqueurs de l’AJ Auxerre au Vélodrome (1-0), les hommes d’Habib Beye ont pris leurs distances sur l’OL et sur Rennes tout en revenant sur Lens, battu par Lorient. Les supporters phocéens pourraient avoir le sourire, mais ce n’est pas vraiment le cas. Le succès contre les Bourguignons n’a pas été convaincant dans le jeu et il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour qu’Amine Gouiri débloque la situation sur une action confuse.
Ludovic Obraniak comprend que les supporters olympiens ne s’emballent pas. Le consultant de L’Equipe du Soir n’est pas non plus convaincu par le jeu proposé par l’OM. Mais pour l’ancien milieu de terrain de Lille, le problème ne vient pas d’Habib Beye, comme il ne venait pas avant de Roberto De Zerbi. L’ancien consultant de RMC juge les joueurs coupables de la mauvaise passe traversée par l’Olympique de Marseille ces derniers mois.
« De Zerbi était le coach de l’OM quand ils ont gagné contre Lens, quand ils ont mis en difficulté le PSG… Je pense que le problème est plus profond que de dire que c’est simplement une question d’entraîneur. Le match contre Auxerre, ça se joue à pas grand chose pour que l’AJA remporte ce match-là. Pour moi, Auxerre a été plus convaincant que cet OM qui marque presque contre le cours du jeu. Est-ce que c’est un problème de coach ? Je pense surtout que c’est un problème de joueurs. La mentalité et l’investissement des joueurs… » estime l'ex-international polonais avant de poursuivre.
Ceux qui doivent être pointés du doigt, ce sont les joueurs
- Ludovic Obraniak dans L'Equipe du Soir
« Alors là ils sont contents car c’est un peu plus tranquille, ils ont plus de caresses dans le dos. Ok super, mais est-ce que c’est ça qui te fait mieux jouer ? Je ne pense pas. Je trouve que les joueurs ont beaucoup de mal à élever leur niveau de jeu et à mettre l’exigence que tu dois avoir quand tu portes ce maillot. Je trouve que l’on parle beaucoup des entraîneurs, mais ceux qui sont sur le terrain et qui doivent être pointés du doigt, ce sont les joueurs. Ils n’ont pas été très vaillants contre Auxerre » a analysé Ludovic Obraniak, tirant à boulets rouges contre les joueurs de l’Olympique de Marseille. Ces derniers vont devoir se réveiller s’ils veulent garder leur place sur le podium. Un match crucial arrive dès dimanche après-midi avec la réception de Lille au Vélodrome. En cas de défaite, les Dogues reviendraient à seulement 2 points des Olympiens.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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