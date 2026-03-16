OM : Craquage XXL contre les joueurs

Ceux qui doivent être pointés du doigt, ce sont les joueurs- Ludovic Obraniak dans L'Equipe du Soir
Il a fait du bon boulot à Strasbourg, c'est un fait. Est-il taillé pour plus gros?
Sauf que t'oublie un léger détail...Les 2 matchs avant la trêve qui peuvent définitivement t'éliminer de l'Europa et le match contre Monaco qui peut faire relancer définitivement Monaco pour vous passer devant avant la fin du championnat...Je le vois d'ailleurs gros comme une maison
Et ta connerie elle est pas antisémite ?
Comme la plupart d'entre vous ne croyaient pas que Textor était un fumiste de premiere quand il est arrivé....
La situation est très tendue mais je peux pas croire que Kang ait repris l’équipe sous la seule condition de se qualifier pour la C1. Vu l’effectif avec lequel on a commencé, mon seul souhait était de finir dans les 15 premiers cette saison. C’est exceptionnel ce que fait Fonseca.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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📊 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐇ø𝐣𝐛𝐣𝐞𝐫𝐠 🫡 Volontaire, déterminé et combatif, notre international 🇩🇰 s’est battu sans relâche tout au long de la partie 💪 #OMAJA 🤝 Heiwa