Valeureux et courageux, les joueurs de l’OM sont tombés face au Real Madrid (2-1), la faute à un penalty plus que généreux accordé au club espagnol.

Les supporters de l’Olympique de Marseille s’attendaient à vivre une soirée très difficile mardi pour leur retour en Ligue des Champions. Hasard du calendrier, c’est à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse du Real Madrid que l’OM a retrouvé la plus belle compétition européenne. Mais contre toute attente, l’équipe de Roberto De Zerbi a tenu le choc, ouvrant même le score et accrochant ensuite le match nul pendant près d’une heure. Le Real a finalement fait la décision grâce à deux penaltys de Kylian Mbappé.

Un penalty imaginaire, le PSG soutient l'OM

Si le premier est indiscutable en raison d’une faute évidente de Geoffrey Kondogbia sur Rodrygo, le second est beaucoup plus litigieux. La main de Facundo Medina après un dribble de Vinicius est totalement involontaire et intervient quand l’Argentin tombe au sol. La VAR n’est pas intervenue et le penalty a donc été accordé au Real Madrid. Un vrai scandale pour l’Immigré Parisien, créateur de contenu spécialisé sur le PSG, qui a affiché son soutien à l’ennemi marseillais.

« Il y a de quoi être fier pour l’OM. Mais moi à la place d’un Marseillais, parce qu’il faut se mettre à leur place, avec ce penalty je pète un câble s’il est sifflé contre le PSG. Il faut se mettre à leur place et il faut comprendre. On est là pour parler objectivement et si ça arrive à Paris, je pète un câble c’est une réalité. Marseille a bien joué, il y a eu des situations pour eux offensivement, ils ont été solides défensivement. Emerson a récupéré un nombre de ballons impressionnant, Pavard aussi a récupéré pas mal de ballons » estime l'Immigré Parisien, qui conclut ensuite. estime l'Immigré Parisien, qui conclut ensuite.

« Défensivement, ils ont fait le taff. Il y a eu des bonnes sorties de balle, des bonne situations vers l’avant, de bons changements d’aile. La chose que tu peux reprocher à l’OM par contre, c’est que j’ai l’impression qu’ils avaient peur. Tu avais la sensation que dans leur tête, ils se sont dit qu’il y avait un coup à faire mais que la méfiance prenait le dessus » estime le supporter du Paris Saint-Germain, lequel a mis la rivalité PSG-OM de côté le temps de cette analyse. Preuve que le penalty, qui a aussi fait polémique en Espagne et que Roberto De Zerbi a contesté en conférence de presse, était très litigieux.