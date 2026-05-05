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OM : Galtier veut signer, il fixe une condition

OM05 mai , 9:20
parHadrien Rivayrand
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L’OM connaîtra pas mal de changements l’été prochain. Il se dit que Habib Beye pourrait quitter le navire, et Christophe Galtier pourrait prendre la relève.
L’Olympique de Marseille traverse actuellement une crise importante. Les chantiers ne manqueront pas lors de l’intersaison. Il faudra notamment nommer un nouveau directeur sportif et sans doute recruter un nouvel entraîneur. La direction phocéenne travaille déjà pour trouver le bon duo. Julien Fournier serait très intéressé par le poste occupé aujourd’hui par Medhi Benatia. Mais il souhaite collaborer avec un entraîneur en adéquation avec ses idées et ses principes, ce qui ne serait pas le cas de Christophe Galtier, avec qui il a connu des tensions lors de leur passage commun à Nice.

Galtier, le bon moment pour signer à l'OM ?

Selon les informations de La Minute OM, l’ancien entraîneur du PSG est pourtant ouvert à une arrivée à Marseille dans les prochaines semaines. Actuellement en poste à Neom, en Arabie saoudite, il arrivera en fin de contrat dans six mois. Problème : ni Julien Fournier ni Christophe Galtier ne souhaitent travailler ensemble. L’Olympique de Marseille devra donc trancher entre les deux options. Un choix loin d’être simple au vu de l’urgence de la situation. Le groupe phocéen est en difficulté et les deux prochaines rencontres en Ligue 1 ne laissent rien présager de bon pour le classement final.

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Une absence de qualification européenne la saison prochaine pourrait remettre en cause l’ensemble des ambitions du club. Les finances sont déjà fragiles, avec près de 157 millions d’euros de pertes cumulées sur trois ans, selon L’Équipe. Si la situation ne s’améliore pas, l’OM pourrait s’exposer à des sanctions, comme des amendes, des restrictions, voire une exclusion des compétitions européennes.
Les prochaines semaines s’annoncent donc très agitées dans la cité phocéenne. Mais malgré ce contexte, l’attractivité de l’OM reste forte. Que ce soit Julien Fournier ou Christophe Galtier, chacun aurait à cœur, en cas d’arrivée, de redresser la situation et d’insuffler une nouvelle dynamique au vestiaire marseillais.
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bah sa tombe bien moi je ne veux pas de galette n y de fourré

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iL faudra un jour vérifier si danser pendant quelques secondes même si ça parait long fait perdre plus de temps que faire un gros tas de joueurs qui se grimpent dessus ou courir faire des bisous et sauter dans les bras de son entraineur et des remplaçants hum pas certain du tout

PSG : Walid Acherchour sanctionne ce Parisien « qui fait très peur »

Oui tu as la tentation Doué au milieu mais en faisant ça tu mets barcola aussi sur le terrain et tu n'as plus aucune cartouche en réserve. Je mettrais Ruiz pour avoir mayulu barcola lee et ramos en réserve. Si Barcola joue d'entrée et que tu vas en prolongation, tu n'as plus aucun joueur explosif sur le banc et avec cette intensité tu auras besoin d'entrants percutants

Virer Beye, l’OM ne leur fera pas ce cadeau

C'est là où on voit la bassesse de ce genre d'individu. Ca pleure quand son club est à la dérive, ça grogne quand des merdeux comme eux viennent les narguer quand ça va mal pour eux, et ça fait exactement la même chose à la moindre occasion. Mais bon ils ont une excuse: "c'est pas eux qu'ont commencé"...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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