OM : Galtier veut signer, il fixe une condition

L’OM connaîtra pas mal de changements l’été prochain. Il se dit que Habib Beye pourrait quitter le navire, et Christophe Galtier pourrait prendre la relève.

L’ Olympique de Marseille traverse actuellement une crise importante. Les chantiers ne manqueront pas lors de l’intersaison. Il faudra notamment nommer un nouveau directeur sportif et sans doute recruter un nouvel entraîneur. La direction phocéenne travaille déjà pour trouver le bon duo. Julien Fournier serait très intéressé par le poste occupé aujourd’hui par Medhi Benatia. Mais il souhaite collaborer avec un entraîneur en adéquation avec ses idées et ses principes, ce qui ne serait pas le cas de Christophe Galtier, avec qui il a connu des tensions lors de leur passage commun à Nice.

Galtier, le bon moment pour signer à l'OM ?

Selon les informations de La Minute OM, l’ancien entraîneur du PSG est pourtant ouvert à une arrivée à Marseille dans les prochaines semaines. Actuellement en poste à Neom, en Arabie saoudite, il arrivera en fin de contrat dans six mois. Problème : ni Julien Fournier ni Christophe Galtier ne souhaitent travailler ensemble. L’Olympique de Marseille devra donc trancher entre les deux options. Un choix loin d’être simple au vu de l’urgence de la situation. Le groupe phocéen est en difficulté et les deux prochaines rencontres en Ligue 1 ne laissent rien présager de bon pour le classement final.

Une absence de qualification européenne la saison prochaine pourrait remettre en cause l’ensemble des ambitions du club. Les finances sont déjà fragiles, avec près de 157 millions d’euros de pertes cumulées sur trois ans, selon L’Équipe. Si la situation ne s’améliore pas, l’OM pourrait s’exposer à des sanctions, comme des amendes, des restrictions, voire une exclusion des compétitions européennes.

Les prochaines semaines s’annoncent donc très agitées dans la cité phocéenne. Mais malgré ce contexte, l’attractivité de l’OM reste forte. Que ce soit Julien Fournier ou Christophe Galtier, chacun aurait à cœur, en cas d’arrivée, de redresser la situation et d’insuffler une nouvelle dynamique au vestiaire marseillais.