L’OM va au clash pour 60.000 euros

OM11 janv. , 12:20
parGuillaume Conte
L'embrouille est totale entre l'OM et Robinio Vaz. Pablo Longoria a décidé de ne rien lâcher et va donc vendre sa pépite cet hiver.
Plus qu’un éventuel recrutement au milieu de terrain, le dossier Robinio Vaz prend l’espace à l’Olympique de Marseille. Le prometteur attaquant a confirmé ses belles prestations de la saison dernière, et s’impose désormais comme un élément de la rotation de Roberto De Zerbi. Mais il a été mis de côté sur les deux derniers matchs, même si l’entraîneur italien assure que ce n’est pas du tout lié à sa situation contractuelle très tendue.
En effet, le jeune joueur formé à Sochaux a refusé l’offre de prolongation de contrat proposée par l’OM. Le club phocéen lui a offert un salaire multiple par 6, passant de 10.000 euros par mois à 60.000 euros mensuels. Le clan de l’attaquant de 18 ans a rejeté cette proposition. Pour espérer mieux ? Ce ne sera pas le cas. Selon La Provence, Pablo Longoria refuse de monter au-dessus de cette somme, et consent donc à vendre avec effet immédiat Robinio Vaz.

L'OM refuse de surpayer Vaz

L’Olympique de Marseille estime avoir fait un gros effort pour un joueur de 18 ans et ne se voit pas surenchérir pour un élément qui n’a pas encore fait ses preuves avec régularité au plus haut niveau. Un discours que le clan de Vaz n’entend pas. Malgré une fin de contrat en 2028, ce qui laisse en théorie du temps pour trouver un accord, le clash est bien présent, assure le journal régional pour qui la vente du jeune attaquant ne fait guère de doute.
L’AS Roma fait le forcing, et d’autres clubs sont désormais sur les rangs. L’OM espère en récupérer 25 à 30 ME. Au passage, Sochaux récupèrera une belle enveloppe après avoir apposé une clause de 15 % sur la plus-value effectuée, soit au moins 3 ME. Ce serait tout de même une très belle vente pour un joueur avec aussi peu d’expérience, mais aussi un grand regret pour le club et ses supporters, qui auraient aimé suivre la progression de l’ancien sochalien au Vélodrome.
Mais à l’heure actuelle, chacun campe sur ses positions, et la situation va vite devenir intenable, surtout que, malgré les propos de Roberto De Zerbi, Robinio Vaz a bien compris que son temps de jeu allait disparaître avec les retours de Gouiri et Aubameyang, et la politique menée par l’OM à son égard.
