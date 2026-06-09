Il quitte Nantes pour l'OM et dit pourquoi

Entraineur de l'équipe féminine du FC Nantes depuis 2023, Nicolas Chabot a décidé de quitter sa région natale pour relever le défi des Marseillaises. Un choix sportif et familial qu'il assume pleinement.

L'équipe féminine du FC Nantes a réalisé une saison historique. Après avoir terminé à la 4e place en Arkema Première Ligue, le club de la cité des Ducs a vu son coach, Nicolas Chabot, être sacré meilleur entraîneur de la saison aux trophées LFFP. Une récompense qui vaut de l'or, et qui lui permet surtout d'aller voir ailleurs, dans un club et un projet plus stable. Finalement, il a trouvé un accord avec Franck Kita pour être libéré de sa dernière année de contrat afin de devenir le nouvel entraineur des Marseillaises, l'équipe féminine de l' OM . Pour Foot Amateur, il explique son choix.

Nicolas Chabot sûr de son fait

« J’ai grandi à cinq minutes de la plage, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et ça va me permettre de retrouver ça à Marseille. J’ai eu des sollicitations à l’étranger. Avec ma famille, on a néanmoins préféré rester en France. Et puis je souhaitais un projet en développement, dans lequel le club veut se donner les moyens. C’est le cas à Marseille avec l’envie de se donner une identité de jeu.

C’est donc un choix sportif et familial. Je me sentais très bien au FC Nantes. Mais dans la prise de décision, tu prends tout en compte. Dans l’environnement actuel, je savais que je n’aurais pas gardé mes joueuses. A Marseille, j’avais la possibilité de venir avec mon staff pour continuer de travailler avec eux », s'est expliqué Nicolas Chabot.

Ce dernier reprend en tout cas une équipe qui a terminé à la 9e place (sur 12) lors de la dernière saison, loin derrière le FC Nantes (4e). Mais les ambitions phocéennes sur le long terme lui convenaient manifestement plus.