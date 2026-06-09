Il quitte Nantes pour l'OM et dit pourquoi

Quelle énorme erreur d'avoir attribuer l'organisation du Mondial à ce pays arriéré qui baffoue tous les aspects du sport.
Et Dieu sait à quel point Nasser est préoccupé par l'OM....
la Fifa était déjà un panier de crabes avec Blatter, elle est devenu une dictature de corrompus avec Infantino (et Trump). quelle bande de sac à m...
Il a bien raison , a son âge il faut jouer
C'est bien mieux pour lui ( en accord avec l'OL) , il y a bcp de jeunes devant lui et il n'a pas encore le niveau L1
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗯𝗼𝘁, 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀𝗲𝘀. ✍️ Élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 d’@ArkemaPL à l’issue de la saison 25/26, le technicien vendéen rejoint l’Olympique de Marseille pour les trois prochaines saisons. À seulement