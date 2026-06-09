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Nicolas Chabot

Il quitte Nantes pour l'OM et dit pourquoi

OM09 juin , 21:00
parQuentin Mallet
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Entraineur de l'équipe féminine du FC Nantes depuis 2023, Nicolas Chabot a décidé de quitter sa région natale pour relever le défi des Marseillaises. Un choix sportif et familial qu'il assume pleinement.
L'équipe féminine du FC Nantes a réalisé une saison historique. Après avoir terminé à la 4e place en Arkema Première Ligue, le club de la cité des Ducs a vu son coach, Nicolas Chabot, être sacré meilleur entraîneur de la saison aux trophées LFFP. Une récompense qui vaut de l'or, et qui lui permet surtout d'aller voir ailleurs, dans un club et un projet plus stable. Finalement, il a trouvé un accord avec Franck Kita pour être libéré de sa dernière année de contrat afin de devenir le nouvel entraineur des Marseillaises, l'équipe féminine de l'OM. Pour Foot Amateur, il explique son choix.

Nicolas Chabot sûr de son fait

« J’ai grandi à cinq minutes de la plage, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et ça va me permettre de retrouver ça à Marseille. J’ai eu des sollicitations à l’étranger. Avec ma famille, on a néanmoins préféré rester en France. Et puis je souhaitais un projet en développement, dans lequel le club veut se donner les moyens. C’est le cas à Marseille avec l’envie de se donner une identité de jeu.

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C’est donc un choix sportif et familial. Je me sentais très bien au FC Nantes. Mais dans la prise de décision, tu prends tout en compte. Dans l’environnement actuel, je savais que je n’aurais pas gardé mes joueuses. A Marseille, j’avais la possibilité de venir avec mon staff pour continuer de travailler avec eux », s'est expliqué Nicolas Chabot.
Ce dernier reprend en tout cas une équipe qui a terminé à la 9e place (sur 12) lors de la dernière saison, loin derrière le FC Nantes (4e). Mais les ambitions phocéennes sur le long terme lui convenaient manifestement plus.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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