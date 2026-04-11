Vermeeren OM

Il quitte l'OM, De Zerbi saute sur l'occasion

OM11 avr. , 15:00
parHadrien Rivayrand
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L’Olympique de Marseille vivra un été agité sur le marché des transferts. Arthur Vermeeren ne devrait d’ailleurs pas rester sur la Canebière.
L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait frappé fort sur le marché des transferts. Arthur Vermeeren avait notamment été recruté en prêt avec une option d’achat fixée à 20 millions d’euros par le RB Leipzig. Malgré des débuts plutôt convaincants dans la cité phocéenne, le milieu de terrain belge a peu à peu perdu du crédit. Le récent départ de Roberto De Zerbi n’a pas changé grand-chose pour lui. Habib Beye n’en fait pas une priorité, ce qui devrait pousser le Belge de 21 ans à quitter l’OM en fin de saison.

Vermeeren et l’OM, c’est bientôt fini

Selon les informations d’Ekrem Konur, le natif de Lierre ne verra effectivement pas son option d’achat levée par la direction de l’Olympique de Marseille. La direction marseillaise souhaite se concentrer, lors du mercato estival, sur des transferts ciblés et secs. Si Vermeeren est apprécié en interne, le prix demandé par Leipzig est jugé trop élevé pour les finances du club.
Heureusement pour lui, Arthur Vermeeren ne manque pas de qualités et devrait rapidement trouver un point de chute. Il pourrait d’ailleurs de nouveau collaborer avec Roberto De Zerbi. L’Italien souhaiterait recruter le Belge dans les prochains mois afin de lui offrir une nouvelle opportunité. Tottenham préparerait une offre d’environ 20 millions d’euros pour tenter de boucler l’opération, même si Leipzig espère plus de 30 millions d’euros.

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Son intelligence de jeu, sa qualité de passe et sa résistance au pressing en font un profil idéal pour le rythme de la Premier League et pour les Spurs, qui présentent d'énormes lacunes au milieu de terrain.
Vermeeren devra terminer la saison en cours avec l’OM de la meilleure des manières, tout en restant attentif à l’évolution du dossier Tottenham. Les Spurs sont actuellement en difficulté en Premier League, et une relégation pourrait bouleverser leurs plans pour l’été prochain. Outre Tottenham, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund surveillent également la situation de près.
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