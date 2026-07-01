Il quitte l'OM après cinq années de folie

Il quitte l'OM après cinq années de folie

OM01 juil. , 14:00
parQuentin Mallet
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C'est désormais officiel en ce 1er juillet, Bilal Nadir est libre de tout contrat, lui qui n'a pas été prolongé par la direction de l'OM. Dans un long message publié sur Instagram, le milieu de terrain marocain révèle avoir passé cinq années mouvementées, mais particulièrement plaisantes.
Le 1er juillet marque, comme chaque année, le début d'une nouvelle aventure pour de nombreux joueurs en fin de contrat avec leur club respectif. A l'OM, certains joueurs ne font pas exception, à l'instar de Bilal Nadir. Le milieu de terrain marocain, arrivé en post-formation à Marseille en 2021 en provenance de l'OGC Nice, n'a pas été prolongé par la nouvelle direction phocéenne, laquelle ne comptait pas plus sur lui que la précédente. En attendant de trouver un autre défi à relever, le joueur de 22 ans a publié un message sincère sur son compte Instagram à l'attention de tous ceux qui lui ont permis de passer cinq années de vie plaisantes.

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Le message touchant de Bilal Nadir

« Ce post marque la fin de mon aventure marseillaise. Après cinq années passées au club durant lesquelles j’ai connu des hauts et des bas avec une intensité indescriptible. Je voudrais remercier toutes les personnes et les personnes de l’ombre que l’on oublie avec qui j’ai eu le plaisir de travailler au centre de formation comme chez le groupe professionnel, les joueurs auprès desquels j’ai été chanceux d’évoluer et d’apprendre, grands aussi bien par le talent que par le côté humain.
Enfin aux supporters marseillais qui m’ont soutenus tout au long de mon passage, votre passion votre chaleur, cette fierté, pour ces valeurs je voudrais vous remercier pour ces moments et ambiances gravées dans ma mémoire, ce fut un plaisir de les avoir vécues ici avec vous. Merci Marseille, merci l’Olympique de Marseille », a déclaré Bilal Nadir. Pisté par plusieurs clubs en Europe, l'ancien Marseillais a notamment des pistes brûlantes en Bundesliga. A lui de choisir où il veut redonner du souffle à sa carrière.
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Il a certainement du faire un petit calcul et faire la balance entre gain et perte. Et c'est ce que je disais aussi hier. Quand on pose les chiffres, c'est pas certain à 100% qu'il parte. Balerdi : 20-25M Egan Riley: 10-15 Hojberg: 10M Angel Gomes : 10-15M Hamed Traore : entre 8 et 10M. Ounanhi et sa CDM avec le Maroc : 10 sans trop de pb normalement. Kondogbia : Même laissé libre, on économise 500k par mois, donc 6M sur l'année. Aubam: entre le prix du transfert et le salaire tu n'es pas loin des 5M. Restent encore Harit, l'autre attaquant prêté en Espagne dont le nom m'échappe. Quand tu poses poses tout, on est pas loin des 100M. Et hormis Balerdi Hojberg et Aubam qui étaient titulaires , les autres on a fait sans... Et perso c'est ce que j'essayerais de faire : dégager les prêtés et les 3-4 titulaires pour conserver greenwood.

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