Il quitte l'OM après cinq années de folie

C'est désormais officiel en ce 1er juillet, Bilal Nadir est libre de tout contrat, lui qui n'a pas été prolongé par la direction de l'OM. Dans un long message publié sur Instagram, le milieu de terrain marocain révèle avoir passé cinq années mouvementées, mais particulièrement plaisantes.

Le 1er juillet marque, comme chaque année, le début d'une nouvelle aventure pour de nombreux joueurs en fin de contrat avec leur club respectif. A l' OM , certains joueurs ne font pas exception, à l'instar de Bilal Nadir. Le milieu de terrain marocain, arrivé en post-formation à Marseille en 2021 en provenance de l'OGC Nice, n'a pas été prolongé par la nouvelle direction phocéenne, laquelle ne comptait pas plus sur lui que la précédente. En attendant de trouver un autre défi à relever, le joueur de 22 ans a publié un message sincère sur son compte Instagram à l'attention de tous ceux qui lui ont permis de passer cinq années de vie plaisantes.

Le message touchant de Bilal Nadir

« Ce post marque la fin de mon aventure marseillaise. Après cinq années passées au club durant lesquelles j’ai connu des hauts et des bas avec une intensité indescriptible. Je voudrais remercier toutes les personnes et les personnes de l’ombre que l’on oublie avec qui j’ai eu le plaisir de travailler au centre de formation comme chez le groupe professionnel, les joueurs auprès desquels j’ai été chanceux d’évoluer et d’apprendre, grands aussi bien par le talent que par le côté humain.