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Bilal Nadir

OM : Bilal Nadir claque la porte, l'Allemagne touche le gros lot

OM17 juin , 15:00
parQuentin Mallet
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En fin de contrat le 30 juin prochain, Bilal Nadir va quitter l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain est largement courtisé, notamment en Allemagne où deux formations importantes luttent pour le signer gratuitement.
Arrivé à l'âge de 18 ans au centre de formation de l'OM, Bilal Nadir est l'un de ces joueurs que le club phocéen a essayé de post-former, à l'instar de Robinio Vaz ou de Darryl Bakola. Le milieu de terrain marocain a toutefois connu une aventure bien différente de celles des deux jeunes joueurs vendus pour des dizaines de millions d'euros l'hiver dernier.
Lancé dans le grand bain professionnel en 2023, Bilal Nadir n'a disputé que 53 rencontres toutes compétitions confondues en 3 saisons. Un bilan très mitigé pour celui qui aspirait à mieux, et pour qui les attentes étaient élevées. En fin de contrat le 30 juin prochain, il ne rempilera pas à l'OM et va quitter la Canebière librement. Une aubaine pour ces deux clubs de Bundesliga intéressés puisque Transfermarkt l'évalue à 8 millions d'euros.
B. Nadir

B. Nadir

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Bilal Nadir, direction l'Allemagne ?

En effet, comme l'indique Fussball Daten, le VfB Stuttgart et l'Eintracht Francfort sont tous les deux très intéressés à l'idée de s'offrir Bilal Nadir gratuitement. La perspective de recruter un joueur libre qui n'a que 22 ans et qui a encore une grande partie de son potentiel à exploiter est évidemment réjouissante, surtout pour des clubs qui savent mettre en valeur leurs jeunes joueurs. Pour le joueur, le plus pertinent serait de rejoindre Stuttgart, puisque le club du Bade-Wurtemberg disputera la Ligue des champions la saison prochaine, bien que l'Eintracht Francfort soit un environnement stable pour un joueur qui cherche à progresser.
Les dirigeants de ce dernier ont d'ailleurs déjà entamé des discussions avec les représentants de Bilal Nadir et leur ont présenté leur projet. Dans les deux cas, l'international marocain devrait toucher une belle prime à la signature ainsi qu'un salaire attractif.
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Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.

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Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

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