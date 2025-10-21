Il porte plainte et remercie l’OM

Chancel Mbemba brille avec le LOSC depuis quelques matchs, maintenant qu'il a retrouvé la forme après une dernière année houleuse à l'OM.

Présent dans l’équipe type de la dernière journée de Ligue 1 , Chancel Mbemba peut savourer sa revanche. Le défenseur central monte en puissance et devrait avoir un gros rôle à jouer dans la saison du LOSC, qui vise le podium et une belle aventure en Europa League cette saison. Une bonne pioche pour le club nordiste, qui n’a pas déboursé le moindre centime pour faire signer le Congolais, parti libre de l’OM après une dernière saison assez terrible.

Pour avoir refusé un départ à l’été 2024, Mbemba a été mis au placard, et s’est simplement entrainé toute la saison. Mis sous pression par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, le défenseur central a refusé tout transfert, s’estimant dans son bon droit d’aller à la fin de son contrat. Surtout, il a aussi fait savoir qu’il n’acceptait pas que l’OM glisse des intermédiaires dans son futur transfert. De quoi provoquer le dépôt d’une plainte contre le club phocéen selon L’Equipe , pour harcèlement moral et pression pour changer d’agent pour voir un transfert être accepté.

Une sale période à l’OM qui a provoqué une frilosité des clubs, qui ne se sont pas bousculés pour le faire signer cet été. Malgré cela, Chancel Mbemba a confié à La Voix du Nord qu’il n’avait rien contre Marseille, bien au contraire. « Je respecte Marseille. Je dis merci à Pablo Longoria, à tous les supporters et à mes anciens équipiers. Grâce à eux, j’ai pu progresser et montrer mes qualités. Merci au président de Lille, car peu de gens croyaient en moi. Merci à tous. C’est la vie, le plus important reste la santé », a relativisé le défenseur central, qui veut que la justice fasse son travail sur son cas, mais a décidé de garder le meilleur de son aventure à l’OM.