ICONSPORT_274317_0176

Il porte plainte et remercie l’OM

OM21 oct. , 12:20
parGuillaume Conte
0
Chancel Mbemba brille avec le LOSC depuis quelques matchs, maintenant qu'il a retrouvé la forme après une dernière année houleuse à l'OM.
Présent dans l’équipe type de la dernière journée de Ligue 1, Chancel Mbemba peut savourer sa revanche. Le défenseur central monte en puissance et devrait avoir un gros rôle à jouer dans la saison du LOSC, qui vise le podium et une belle aventure en Europa League cette saison. Une bonne pioche pour le club nordiste, qui n’a pas déboursé le moindre centime pour faire signer le Congolais, parti libre de l’OM après une dernière saison assez terrible.
Pour avoir refusé un départ à l’été 2024, Mbemba a été mis au placard, et s’est simplement entrainé toute la saison. Mis sous pression par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, le défenseur central a refusé tout transfert, s’estimant dans son bon droit d’aller à la fin de son contrat. Surtout, il a aussi fait savoir qu’il n’acceptait pas que l’OM glisse des intermédiaires dans son futur transfert. De quoi provoquer le dépôt d’une plainte contre le club phocéen selon L’Equipe, pour harcèlement moral et pression pour changer d’agent pour voir un transfert être accepté.
Une sale période à l’OM qui a provoqué une frilosité des clubs, qui ne se sont pas bousculés pour le faire signer cet été. Malgré cela, Chancel Mbemba a confié à La Voix du Nord qu’il n’avait rien contre Marseille, bien au contraire. « Je respecte Marseille. Je dis merci à Pablo Longoria, à tous les supporters et à mes anciens équipiers. Grâce à eux, j’ai pu progresser et montrer mes qualités. Merci au président de Lille, car peu de gens croyaient en moi. Merci à tous. C’est la vie, le plus important reste la santé », a relativisé le défenseur central, qui veut que la justice fasse son travail sur son cas, mais a décidé de garder le meilleur de son aventure à l’OM. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273928_0250
PSG

Transfert à 60 ME, le PSG s'est fait avoir

ICONSPORT_264758_0220
OL

Barisic sauveur de l'OL, il éjecte Kluivert en urgence

ICONSPORT_259857_0021
FC Nantes

Nantes rate un gros buteur mais encaisse 3,5ME

ICONSPORT_273928_0295
Ligue 1

Daniel Riolo sacre la Ligue 1 meilleur championnat au monde

Fil Info

15:30
Transfert à 60 ME, le PSG s'est fait avoir
15:00
Barisic sauveur de l'OL, il éjecte Kluivert en urgence
14:30
Nantes rate un gros buteur mais encaisse 3,5ME
14:00
Daniel Riolo sacre la Ligue 1 meilleur championnat au monde
13:40
80 millions d'euros pour Camavinga, le Real va accepter
13:20
L'OM annonce du neuf pour Gouiri
13:20
TV : « Ligue1+ prend les gens pour des cons », Pierre Ménès s’énerve
13:00
L'OM en pole position pour Endrick !
12:40
OL-Bâle : Paulo Fonseca prend une décision radicale

Derniers commentaires

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Traître, mentir, mal éduqué, complexe, faible, sous homme RIRES

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

t juste bloqué mdr et une capture que tu va rien en faire mdr qu'est ce que tu es idiot

TV : « Ligue1+ prend les gens pour des cons », Pierre Ménès s’énerve

Y a des gens qui regardent ces émissions ?!

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Oui en privé et ne tente même pas de le remettre en publique apres que je t ai brule J ai pris la capture d écran le bourricot RIRES

TV : Pourquoi Canal+ va pleurer le 18 novembre

Netflix serait parfait 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading