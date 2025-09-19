OM : Longoria envoyé au tribunal par un joueur

Arrivé libre à Lille, Chancel Mbemba n'en a pas fini de son passage à l'Olympique de Marseille. Mis au placard par Pablo Longoria pendant un an, l'international congolais veut donner rendez-vous à Pablo Longoria devant la justice.

L'Equipe révèle que l'international congolais avait porté plainte il y a quelque mois contre Pablo Longoria et l'OM. C'est une histoire que l'on avait oubliée, mais qui n'est pas du tout terminée, bien au contraire. Face au refus de Chancel Mbemba de prolonger son contrat avec l'OM, et au refus du joueur de partir pour des clubs proposés par les dirigeants marseillais, Pablo Longoria avait décidé de mettre sur la touche celui qui avait été le capitaine du club phocéen en fin de saison 2023-2024. Personne n'ayant cédé, Mbemba est donc parti libre de Marseille et s'est engagé cet été avec Lille, alors que son nom avait également circulé du côté du Paris Football Club. Mais ce vendredi,révèle que l'international congolais avait porté plainte il y a quelque mois contre Pablo Longoria et l'OM.

L'OM a voulu imposer un intermédiaire

Les accusations porteraient principalement sur du harcèlement moral, en lien avec la mise à l'écart, et il serait également question de pressions dans le cadre de tentatives de transfert, avec notamment la volonté d'imposer un intermédiaire étranger », précise Simon Bolle, journaliste au service enquête de L'Équipe. Du côté de l'OM, on ne veut pas commenter cette plainte déposée par l'ancien défenseur de Marseille, tandis que ce dernier fait un parallèle entre ce qui lui est arrivé et les récents événements ayant poussé Adrien Rabiot à quitter le club phocéen pour signer à l'AC Milan. Du côté de Chancel Mbemba, on a plusieurs reproches à faire à l' Olympique de Marseille et à son président. «», précise Simon Bolle, journaliste au service enquête de L'Équipe. Du côté de l'OM, on ne veut pas commenter cette plainte déposée par l'ancien défenseur de Marseille, tandis que ce dernier fait un parallèle entre ce qui lui est arrivé et les récents événements ayant poussé Adrien Rabiot à quitter le club phocéen pour signer à l'AC Milan.

Mbemba a donné des enregistrements à la police

Reste à savoir ce qu'il adviendra de cette plainte, sachant que Chancel Mbemba aurait versé des enregistrements afin d'appuyer son attaque contre le président de l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, le parquet de Marseille n'a pas souhaité en dire plus sur ce qu'il en était de l'enquête en cours contre l'OM et Pablo Longoria. En attendant, le défenseur de 31 ans doit probablement attendre avec impatience le prochain match entre Lille et l'Olympique de Marseille.