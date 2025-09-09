« Il va mettre facile 25 buts pour l'OM », Guendouzi félicite Benatia

Cet été, l'OM a décidé de faire revenir au club Pierre-Emerick Aubameyang. Un choix qui plait beaucoup à Mattéo Guendouzi, grand fan de l'international gabonais.

L' OM parait armé pour affronter les prochains défis en Ligue des champions et en Ligue 1. Du moins sur le papier. Il faut dire que la direction phocéenne a mis les moyens cet été pour renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. Parmi les recrues phares du mercato marseillais : Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est revenu avec plein d'envie de son aventure en Arabie saoudite pour aider l'OM dans ses objectifs. Un choix qui plait beaucoup aux fans et observateurs du club phocéen. C'est notamment le cas de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain de la Lazio, ancien coéquipier de PEA à Marseille, a salué le retour d'Aubameyang sur la Canebière.

Guendouzi est ravi pour l'OM

Dans une interview accordé à Le Media Carré, l'international français a en effet indiqué sur le sujet : « Tu le vois, il a déjà planté des buts sur les premiers matchs. Il aide tout le monde, les plus jeunes, les plus anciens. C'est un mec en or ! Je pense que cette année il va encore mettre facile 25 buts. Peu importe l'âge qu'il a, il est toujours aussi efficace devant le but. Faire revenir un mec comme lui, c'est magnifique ».

Aubameyang a parfaitement réussi son retour du côté de Marseille. En trois rencontres disputées en Ligue 1, l'ancien de Saint-Etienne a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises, pour une passe décisive délivrée. Son expérience et sa science du but seront très importantes pour un OM qui se cherche des leaders, surtout quand les choses seront mouvementées en Ligue des champions. Les Phocéens débuteront leur campagne européenne face au Real Madrid au Santiago-Bernabéu. De quoi rentrer dans le vif du sujet très rapidement.