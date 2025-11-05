ICONSPORT_275811_0116

Il casse tout à 18 ans, l'OM lui fait une offre XXL

OM05 nov. , 16:30
parCorentin Facy
Auteur d’un excellent début de saison avec 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, Robinio Vaz fait l’unanimité à l’OM. A tel point que le club phocéen souhaite vite prolonger le contrat de sa pépite de 18 ans.
Déjà apparu en fin de saison dernière, Robinio Vaz a pris une dimension supérieure depuis le mois d’août à l’Olympique de Marseille. Excellent à chacune de ses entrées, l’attaquant de 18 ans fait office de doublure à Pierre-Emerick Aubameyang depuis la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri, qui ne reviendra qu’au mois de janvier.
Le pari est pour l’instant payant pour l’OM puisque Robinio Vaz a déjà inscrit 4 buts en Ligue 1 en plus d’avoir délivré 2 passes décisives. Un excellent bilan qui fait du joueur né à Mantes-la-Jolie un élément de plus en plus bankable, sa valeur marchande ayant déjà atteint les 15 millions d’euros. Pour l’OM, il est vital de conserver un joueur si prometteur dans ses rangs et l’objectif de Pablo Longoria ainsi que de Medhi Benatia est de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2028.
Le site Mediafoot nous apprend que les dirigeants olympiens espèrent trouver rapidement un accord pour verrouiller leur attaquant de 18 ans. L’état-major de l’OM souhaite faire signer à Robinio Vaz un nouveau contrat jusqu’en 2030, assortie d’une forte revalorisation salariale. L’idée est évidemment de récompenser l’ancien buteur du FC Sochaux de sa forte progression et d’éloigner la concurrence des gros clubs européens, qui commencent logiquement à se pencher sur cet avant-centre qui fait de plus en plus parler de lui en Ligue 1.
Reste maintenant à voir si Robinio Vaz, lequel paraît pour l’instant très heureux et épanoui à l’Olympique de Marseille, partagera la volonté de ses dirigeants de s’inscrire sur la durée en Provence. Les supporters olympiens, déjà fans de leur nouvel attaquant et qui savent que Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas éternel, espèrent en tout cas qu’un accord sera rapidement trouvé pour que l’avenir de Robinio Vaz s’écrive à l’OM encore très longtemps.

