Timothy Weah

Weah, l'OM a fait une affaire en or

OM10 oct. , 11:30
parQuentin Mallet
Recruté cet été en provenance de la Juventus, Timothy Weah n'a pas eu que des partisans à son arrivée à Marseille. Mais de fil en aiguille, il a montré des qualités particulièrement encourageantes qui mettent tout le monde d'accord.
Après plusieurs semaines de négociations, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont parvenus à convaincre la Juventus de lâcher Timothy Weah. Désireux de rejoindre l'OM, le joueur formé au PSG et passé par le LOSC est finalement arrivé sur la Canebière sous la forme d'un prêt avec option d'achat pouvant devenir obligatoire selon certaines conditions. Une opération qui pourrait coûter, au total, jusqu'à 19,5 millions d'euros aux Phocéens. Et au regard de ses performances, on peut facilement avancer que Marseille a fait une affaire en or.
USAUSA Âge 25 Attaquant

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Précieux dans son couloir droit, il montre une polyvalence rare et une débauche d'énergie impressionnante. Des critères qui lui permettent de fait d'avoir une place de choix dans le onze de départ de Roberto De Zerbi. Et pour les observateurs comme le journaliste Florent Germain, son arrivée ressemble presque à une bénédiction.

Timothy Weah a mis tout le monde d'accord

« Il dégage une puissance, un enthousiasme, peut-être même une maturité qu'on ne lui a pas forcément vu dans d'autres clubs. A Lille, il était capable de très bonnes choses, mais là, dans la pression qui est celle de l'Olympique de Marseille… son passage à la Juve a peut-être fait qu'il est devenu un autre joueur. Timothy Weah m'a bluffé. Il a eu son déclic à Madrid avec son but et sa grosse performance. On l'a vu latéral droit, piston droit, ailier gauche… Honnêtement, s'il y avait des soucis en pointe, tu pourrais le mettre. Je le dis sérieusement. C'est vraiment un joueur très précieux, par sa polyvalence et sa qualité. C'est la définition parfaite de la très bonne pioche de l'été. Je demandais à voir, j'ai vu, je suis séduit et je suis persuadé que c'est le cas des supporters de l'OM », a déclaré le journaliste RMC Sport au sujet de Timothy Weah.
En tout cas, l'ancien Parisien n'a pas mis bien longtemps à se mettre les supporters marseillais dans la poche. Reste à savoir s'il parviendra à conserver ce même niveau - ou mieux - sur la durée d'une saison, avec toutes les échéances qu'on lui doit.
