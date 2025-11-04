ICONSPORT_272416_0203
Roberto De Zerbi

De Zerbi à l'OM, une star est écoeurée

04 nov.
parHadrien Rivayrand
Samedi en Ligue 1, l'OM s'en est sorti de très peu sur la pelouse de l'AJ Auxerre. La prestation rendue par le collectif phocéen agace plus que jamais Christophe Dugarry. 
L'OM inquiète en ce moment. Les Phocéens sont en baisse de forme. Heureusement pour eux, ils ont su ramener trois points précieux de la pelouse d'Auxerre le week-end passé. Trois points qui permettent à l'Olympique de Marseille d'occuper la deuxième place de Ligue 1. Il en faudra cependant plus pour enchainer au plus haut niveau. Pas mal d'observateurs ne comprennent pas grand-chose au jeu mis en place par Roberto De Zerbi depuis son arrivée sur la Canebière. C'est notamment le cas de Christophe Dugarry, très agacé par les méthodes de l'ancien de Brighton. 

De Zerbi en prend pour son grade

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a une nouvelle fois pas fait dans la langue de bois concernant le jeu proposé par Roberto De Zerbi : « Tu peux faire un match moyen et le gagner, mais là, on va au-delà du moyen, de l'acceptable. C'était monstrueux ce match. (...) On me dit qu'il y a un style De Zerbi pour jouer haut et l'intensité. Cela ressemble à ce qu'on voit partout mais je ne le vois même pas. Il n'y avait pas de pressing à Auxerre. Ils jouent à la baballe, il n'y a même pas un style de jeu identifié. Le jeu dans les couleurs est transparent, il n'y a rien du tout, il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qu'il travaille à l'entrainement. J'aimerais savoir ce qu'il se passe à la Commanderie »

Un avis donc très sévère pour un OM qui est pourtant dauphin du PSG et qui peut encore croire en ses chances de titre. Mais la saison reste longue et le collectif de De Zerbi ne semble plus progresser. Ce mercredi soir en Ligue des champions au Stade Vélodrome, les Phocéens recevront l'Atalanta. Une belle occasion de reprendre confiance dans la reine des compétitions européennes et de, par la même occasion, faire taire quelques détracteurs... 
