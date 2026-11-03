Harit utilise l'OM pour signer un gros contrat

L'OM compte cette saison sur les services d'un revenant : Amine Harit. L'international marocain se montre à la hauteur depuis quelques semaines.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres... Amine Harit a une nouvelle occasion de briller avec l' OM depuis le début de la saison. Les Phocéens font face à d'importantes difficultés financières et doivent donc s'appuyer sur certains revenants. Amine Harit en fait partie. Le Marocain compte bien se relancer sur la Canebière et prouver sa valeur. L'enjeu est de taille pour lui, alors qu'il arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison. Son objectif sera de trouver un nouveau club prêt à lui offrir un salaire équivalent à celui qu'il perçoit actuellement à l'Olympique de Marseille.

Harit a un plan en tête

Amine Harit touche actuellement à Marseille un salaire mensuel de 275 000 euros, soit 3,3 millions d'euros par an. Selon les informations du Phocéen, son intention est de se mettre le plus possible en valeur afin de convaincre un futur club de lui proposer des émoluments similaires. Romain Canuti apporte notamment des précisions à ce sujet :

« Amine Harit peut faire une grande saison. Mais avant de la faire pour l'OM, il veut la faire pour lui. Il lui reste un an de contrat, l'exposition de l'OM peut lui offrir l'opportunité d'aller chercher un nouveau bail avec le même type de rémunération. Ce que l'OM ne pourra pas lui donner. Il en est conscient dès son retour de Turquie ».

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Amine Harit est donc en mission, avant tout personnelle. Mais cette situation pourrait bien profiter à tout le monde. Depuis le début de la saison, le Marocain a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en onze matchs disputés toutes compétitions confondues. Bruno Genesio compte plus que jamais sur lui pour atteindre les objectifs marseillais. L'ancien entraîneur du LOSC a également besoin de pouvoir s'appuyer au quotidien sur des joueurs expérimentés.