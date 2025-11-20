ICONSPORT_276526_0272

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

OM20 nov. , 13:00
parGuillaume Conte
Elément fort de l'attaque de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood a été récompensé avec le trophée de joueur du mois. Sa réussite actuelle fait l'unanimité à l'OM.
Pour sa deuxième saison à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood confirme qu’il est toujours l’élément fort de l’attaque de Roberto De Zerbi. Moins seul cette saison, il ne voit pas tout le jeu reposer sur lui. Mais il continue d’empiler les buts, et d’être le baromètre de son équipe. Et si l’OM est deuxième du classement à deux points du PSG après 12 journées, il le doit grandement à son Anglais.
Pour la troisième fois en un peu plus d’un an et sa signature à Marseille, Greenwood a été élu joueur du mois en Ligue 1. De quoi mettre KO le meilleur joueur de Ligue 1 de la saison passée selon La Provence. « Sur la période, ne serait-ce que doubler la mise, personne n’y est arrivé. Pas même le Ballon d’Or Ousmane Dembélé », note le quotidien local. En effet, après décembre 2024 et avril 2025, c’est la troisième fois que l’ancien de Manchester United fait l’unanimité dans le championnat de France. Pendant ce temps-là, l'ailier du PSG n'a remporté ce titre mensuel qu'une seule fois. Encore un titre de plus dans cet exercice, et Greenwood rentrerait sur le podium de ce palmarès, aux côtés de son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang notamment. 
La Provence le souligne, Mason Greenwood est en train de faire très fort avec son passage à l’OM. 30 buts et 10 passes décisives en 50 matchs, c’est son bilan au coeur de l’automne, soit bien mieux que les meilleures périodes de Didier Drogba, Florian Thauvin ou Dimitri Payet.
Et surtout, l’Anglais a su gommer ses défauts, comme le fait qu’il passe parfois à travers de ses matchs, ou rechigne à faire les efforts défensifs. Avec Roberto De Zerbi sur son dos, l’ailier olympien donne tout et s’en retrouvé récompensé dans les phases offensives. De quoi en faire « l’un des meilleurs joueurs au monde », selon Roberto De Zerbi, qui ne voit pas Greenwood s’arrêter en si bon chemin. Et l’OM compte bien en profiter, même si avec sa réussite actuelle, les chances de le voir partir l’été prochain au plus fort de sa valeur marchande sont forcément grandissantes. 

