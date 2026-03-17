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Greenwood à la Juve, l'OM fait monter les enchères

OM17 mars , 12:20
parCorentin Facy
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Dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Mason Greenwood intéresse également la Juventus Turin. L’attaquant de l’OM est très courtisé, ce qui va permettre au club phocéen de faire grimper son prix.
Auteur de 25 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues en 2025-2026, Mason Greenwood réussit la plus belle saison de sa carrière. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, acheté pour 25 millions d’euros en provenance de Manchester United, a clairement franchi un cap dans la cité phocéenne et cela attire logiquement les convoitises. Comme indiqué récemment, l’Atlético de Madrid est très intéressé par le profil du numéro 10 de l’OM. En Espagne, on estime que les Colchoneros pourraient lâcher jusqu’à 100 millions d’euros pour faire venir Mason Greenwood l’été prochain.

La Juve débarque sur Greenwood

Mais dans ce dossier, l’actuel troisième de la Liga pourrait être confronté à une rude concurrence. On ne s’y attendait pas forcément, mais la Juventus Turin est également sur les rangs pour s’offrir la star de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur turinois Luciano Spalletti est un grand fan de Mason Greenwood et fait de l’Anglais sa priorité absolue dans le secteur offensif pour le mercato estival de la Juventus Turin.
Le journal aux pages roses insiste sur l’excellente relation qui existe entre les dirigeants des Bianconeri et ceux de l’OM, notamment depuis le transfert de Timothy Weah l’été dernier. Les deux clubs ont également eu des échanges cordiaux sur les dossiers Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Leonardo Balerdi ces derniers mois. La Juventus Turin a donc une vraie chance de rafler la mise selon le média, sans compter que Mason Greenwood pourrait être réceptif à un transfert chez un cador à Série A.

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Pour rendre ce transfert possible, il faudra néanmoins que la Juve se qualifie en Ligue des Champions, ce qui est loin d’être fait pour le moment. Du côté de l’OM, on ne se précipite pas et on se satisfait de voir que les clubs intéressés par Greenwood sont nombreux, ce qui va permettre de faire grimper les enchères au maximum et de vendre l’Anglais au prix fort. Il n’est pas non plus exclu que le joueur formé à Manchester United reste en Provence en cas de qualification en Ligue des Champions, même si cette hypothèse a pris du plomb dans l’aile depuis le départ de Roberto De Zerbi, avec qui il entretenait un lien très fort.
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je ne trouve pas que ce sont 2 flops. ils ont ete blessé, et on connait deja les qualités de Medina Traoré a eu aussi une bonne periode, mais ne joue pas assez. donc pour moi ce ne sont pas des flops

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Traoré remplaçant de Paixao, ça fera l'affaire. Pour 7M c'est correct. Weah fait le taf donc pas de pb. Quant à Médina, il fera le taf dans une défense à 2 DC, pas 3. Tout dépendra 1) de notre classement final, C1 ou pas C1 2) de la tactique que voudra mettre en place Beye , à 3 ou 4 derrière. Mais ça fait quand même 3 joueurs pour l'effectif de l'année prochaine. C'est fini le mercato made in Longoria... Le milieu sera notre principal chantier de toute façon.

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Ca c'est certain mais l'OL savait qu'il serait le paillasson de ce ptit branlo

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