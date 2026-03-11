L'OM tente une star du Bayern Munich, c'est confirmé

En parallèle de cette fin de saison particulièrement mouvementée, la direction sportive de l'Olympique de Marseille travaille déjà sur les contours de l'effectif pour la saison prochaine. Et dans une volonté de renforcer l'entrejeu, Medhi Benatia est en contact avec Leon Goretzka.

L' OM a tout intérêt à lutter pour aller chercher sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Après avoir manqué de passer la phase de championnat de la plus prestigieuse des compétitions européennes en janvier dernier, puis l'élimination en Coupe de France par Toulouse à seulement deux matchs d'une finale tant rêvée, les Phocéens n'ont plus que leur yeux pour pleurer et la Ligue 1 pour se consoler. De retour sur le podium après avoir profité des faux-pas de l'OL, l'OM travaille en parallèle sur les meilleurs moyens de renforcer l'effectif pour la saison prochaine. Et si qualification pour la prochaine C1 il y a, les dirigeants vont devoir aller chercher des profils de renom pour éviter de vivre un fiasco semblable à celui de cette année.

L'OM tente le coup Goretzka

Et selon les informations de Transfermarkt, Leon Goretzka est bel et bien sur la short-list de l'Olympique de Marseille pour la prochaine fenêtre de transferts. Si l'information date de plusieurs semaines , cette nouvelle confirmation permet d'y voir encore un peu plus clair sur les ambitions marseillaises. A 31 ans, l'international allemand, qui dispose d'une expérience colossale au plus haut niveau du football européen puisqu'il a disputé près de 300 matchs avec le Bayern Munich et 67 avec sa sélection, sera libre de tout contrat à l'issue de la saison.

Sur le papier, cela s'apparenterait presque à une piste utopique. Mais dans les faits, l'OM sera dans la capacité de lui proposer un contrat intéressant avec un rôle prépondérant dans une équipe qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Un projet loin de ce que lui proposait le Bayern Munich depuis 2018, mais qui a le mérite d'exister.