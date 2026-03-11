ICONSPORT_361477_0008
Leon Goretzka

L'OM tente une star du Bayern Munich, c'est confirmé

OM11 mars , 19:00
parQuentin Mallet
2
En parallèle de cette fin de saison particulièrement mouvementée, la direction sportive de l'Olympique de Marseille travaille déjà sur les contours de l'effectif pour la saison prochaine. Et dans une volonté de renforcer l'entrejeu, Medhi Benatia est en contact avec Leon Goretzka.
L'OM a tout intérêt à lutter pour aller chercher sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Après avoir manqué de passer la phase de championnat de la plus prestigieuse des compétitions européennes en janvier dernier, puis l'élimination en Coupe de France par Toulouse à seulement deux matchs d'une finale tant rêvée, les Phocéens n'ont plus que leur yeux pour pleurer et la Ligue 1 pour se consoler. De retour sur le podium après avoir profité des faux-pas de l'OL, l'OM travaille en parallèle sur les meilleurs moyens de renforcer l'effectif pour la saison prochaine. Et si qualification pour la prochaine C1 il y a, les dirigeants vont devoir aller chercher des profils de renom pour éviter de vivre un fiasco semblable à celui de cette année.

Lire aussi

L'OM a verrouillé Nwaneri, Arsenal pleureL'OM a verrouillé Nwaneri, Arsenal pleure
OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson clashe L'EquipeOM : Shéhérazade Semsar de Boisséson clashe L'Equipe

L'OM tente le coup Goretzka

Et selon les informations de Transfermarkt, Leon Goretzka est bel et bien sur la short-list de l'Olympique de Marseille pour la prochaine fenêtre de transferts. Si l'information date de plusieurs semaines, cette nouvelle confirmation permet d'y voir encore un peu plus clair sur les ambitions marseillaises. A 31 ans, l'international allemand, qui dispose d'une expérience colossale au plus haut niveau du football européen puisqu'il a disputé près de 300 matchs avec le Bayern Munich et 67 avec sa sélection, sera libre de tout contrat à l'issue de la saison.
Sur le papier, cela s'apparenterait presque à une piste utopique. Mais dans les faits, l'OM sera dans la capacité de lui proposer un contrat intéressant avec un rôle prépondérant dans une équipe qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Un projet loin de ce que lui proposait le Bayern Munich depuis 2018, mais qui a le mérite d'exister.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_361644_0001
Ligue des Champions

PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)

Luis Enrique ICONSPORT_361518_0091
PSG

Le PSG casse le prix d'un indésirable de Luis Enrique

ICONSPORT_361645_0003
Ligue des Champions

Real Madrid - Manchester City : les compos (21h sur C+Foot)

ICONSPORT_360373_0126
Foot Europeen

Coup de balai au Real, quatre joueurs virés pour 300 ME

Fil Info

11 mars , 20:02
PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)
11 mars , 20:00
Le PSG casse le prix d'un indésirable de Luis Enrique
11 mars , 19:56
Real Madrid - Manchester City : les compos (21h sur C+Foot)
11 mars , 19:40
Coup de balai au Real, quatre joueurs virés pour 300 ME
11 mars , 19:20
Bloqué au Qatar, Al-Khelaïfi dit adieu à PSG-Chelsea
11 mars , 18:39
OL : Neuf absents contre le Celta Vigo
11 mars , 18:34
Mauvaise nouvelle confirmée, la tuile pour l'ASSE
11 mars , 18:30
TV : Ligue1+ pète les records, c'est de la folie

Derniers commentaires

OL : Enfin un retour important pour Paulo Fonseca

Ok

Le PSG casse le prix d'un indésirable de Luis Enrique

S'il peut partir ce serait une bonne nouvelle

PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)

Doué plutot que Kvara ça me surprend

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

Bye ma chérie bonne passe fais toi payer avant

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

pooo mais pourquoi on essaie de te rendre moins con.....c est peine perdue. bye abruti

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading