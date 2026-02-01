Himad Abdelli

Fumée blanche, Abdelli débarque à l’OM pour 3 ME

OM01 févr. , 22:28
parAlexis Rose
18
Le dossier Himad Abdelli touche enfin au but du côté de l’Olympique de Marseille.
Ce dimanche soir, L’Equipe annonce effectivement qu’un accord a enfin été trouvé entre Angers et l’OM au sujet du transfert de l’international algérien. Attendu à Marseille lundi pour passer sa visite, le joueur de 26 ans va signer un contrat de quatre ans et demi avec le club phocéen.
Pour racheter les cinq derniers mois de contrat du milieu offensif à Angers, le club présidé par Pablo Longoria va débourser un peu moins de 3 millions d’euros, avec 1 ME de bonus et un pourcentage à la revente. Un joli coup pour l’OM, qui va donc continuer à se renforcer en cette fin de mercato, avec aussi l’arrivée du Nigérian Tochukwu Nnadi.

18
