OM : Rulli viré, De Zerbi frappe fort

Lens : Thauvin au Mondial, il prépare ses valises

Bravo a thauvin d'être revenu en France que le club quil a opté perform cette saison pas sur que si son club n'était pas en haut de l'affiche que lon parlerais de lui en équipe de France. A choisir je préférais la sélection de Tolisso, il est le milieux qui nous manque, de part ses qualités de jeu sa polyvalente et son leader ship. Thauvin cest un faux ailier moc comme on en a deja.