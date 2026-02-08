ICONSPORT_265287_0132

OM : Rulli viré, De Zerbi frappe fort

OM08 févr. , 12:00
par Claude Dautel
1
Mécontent des prestations de Geronimo Rulli en Ligue 1 et en Ligue des champions, l'entraîneur de l'OM a décidé de l'écarter au profit de Jeffrey De Lange.
Roberto de Zerbi a laissé planer le suspense en conférence de presse, vendredi, lorsque la question du gardien de but titulaire ce dimanche soir contre le Paris Saint-Germain. « Vous verrez dimanche soir qui jouera, vous comprendrez, mais ma confiance, je l'ai pour les deux joueurs, de la même manière », a confié le technicien italien, qui avait toutefois reconnu que Geronimo Rulli avait commis quelques bourdes récemment. Mais, pas de suspense, puisque ce dimanche midi, le quotidien La Provence annonce que le gardien de but argentin, qui est bien dans le groupe de l'OM, sera sur la touche face aux champions d'Europe. Et c'est bel et bien Jeffrey De Lange, habitué à jouer en Coupe de France, qui sera sur la pelouse du Parc des Princes pour tenir tête aux attaquants du PSG.

De Zerbi a pris ses responsabilités

Pour Roberto De Zerbi, à qui on ne peut pas reprocher d'être frileux dans ses choix, c'est évidemment un énorme pari. Car si Jeffrey De Lange se rate dans un match qui est d'une importance capitale pour l'Olympique de Marseille en Ligue 1, il est évident que l'entraîneur transalpin va prendre à la fois chez les supporters, mais également chez les consultants. Reste aussi à savoir comment Geronimo Rulli, qui a longtemps tenu l'OM à bout de bras pendant une grande partie de la saison, va vivre cette mise sur la touche. Le quotidien régional rappelle les erreurs commises par le portier argentin lors des derniers matchs, et confie que récemment un ancien gardien de but du club phocéen avait été clair sur le ton de la confidence : « Maintenant, il est temps de changer de numéro 1 ».
Pour Jeffrey De Lange, arrivé à l'Olympique de Marseille lors du mercato 2024, l'heure est venue de prendre le pouvoir dans les buts phocéens. Le portier néerlandais de 27 ans a l'avantage d'avoir des statistiques qui plaident pour lui : huit matches avec l'OM, sept victoires, un nul et quatre buts encaissés. Face à Dembélé, Barcola et Doué, De Lange va devoir prouver qu'il mérite cette confiance, au moment où dans le camp d'en face, Luis Enrique tâtonne aussi avec son gardien de but.
1
