ICONSPORT_309979_0510

Rennes : Une voiture à plusieurs centaines de milliers d'euros, Embolo pourchasse les voleurs

Rennes08 févr. , 13:40
parGuillaume Conte
0
Revenu à Rennes en toute fin de soirée après la défaite de son équipe à Lens le samedi après-midi (3-1), Breel Embolo a eu la désagréable surprise de voir que des malfaiteurs tentaient de voler sa voiture.
La police a confirmé au Parisien que des voleurs ont tenté de dérober sa voiture de luxe, estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros. Celle-ci était garée au domicile de l’international suisse. Arrivé chez lui au moment des faits, Embolo a fait fuir les voleurs, et a tenté de les poursuivre jusqu’à ce qu’ils s’éloignent loin de sa maison.
Il faut dire que ce n’est pas la première que l’attaquant du Stade Rennais est victime de ces tentatives, puisqu’un premier essai avait déjà eu lieu quelques jours plus tôt, a-t-il confié aux forces de l’ordre dans son témoignage. La police est toujours à la recherche des cambrioleurs.
Plusieurs arrestations ont eu lieu ces derniers mois concernant des vagues de cambriolage qui ciblent les joueurs de football, dont les déplacements sont connus à l'avance, et provoquent donc des absences nocturnes.
B. Embolo

B. Embolo

CameroonCameroun Âge 28 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts4
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts5
Passes décisives2
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_312264_0014
Monaco

Nice-Monaco : Un entraineur joue sa peau

ICONSPORT_312586_0035
Ligue 1

Nice - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_289569_0068
Ligue 1

OM-PSG : L'arbitre est déjà averti

Fil Info

08 févr. , 14:20
Nice-Monaco : Un entraineur joue sa peau
08 févr. , 14:18
Nice - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue1+)
08 févr. , 14:00
OM-PSG : L'arbitre est déjà averti
08 févr. , 13:20
ASSE : « Nique tes morts ! » : Savanier craque à Geoffroy-Guichard
08 févr. , 13:00
PSG : Dembélé n'est pas en guerre contre Paris
08 févr. , 12:50
UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif
08 févr. , 12:40
OL : Acherchour est choqué
08 févr. , 12:20
Le PSG favori pour Eli Junior Kroupi, c'est confirmé

Derniers commentaires

OM-PSG : L'arbitre est déjà averti

Vue encore leurs achats de transferts.. si marseille fini derrière Lyon et Lens c est la honte !! Lens a assuré Lyon aussi ce soir c est notre tour !!

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Greenwood sans hésiter il est plus complet et jamais de carton rouge et jamais blessé, sans lui l OM serait sûrement pas 4 ème, un peu comme mandanda a l époque il sauvé Marseille

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Pourtant ça devrait être lui, le carton reçu par endrick hier (même si c'est pas janvier) et son match face à Lille ou il a été fantomatique devrait lui porter préjudice Quand à Sulc, hormis les lyonnais, peu de gens savent à quel point il est génial en faux 9

OL : John Textor sauvé par Vincent Duluc

Ces soit disant « bons choix »auraient été beaux quand il aurait coulé le club financièrement

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Ah ? Du coup gouiri Aubam, paixao, robinio, hojberg sont enfin reconnus comme de la merde ? C'est bien il y a du progrès Il te reste plus qu'à appeler dijaya, duketogo13 et firstblood pr qu'ils le comprennent aussi 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading