Rennes : Une voiture à plusieurs centaines de milliers d'euros, Embolo pourchasse les voleurs

Revenu à Rennes en toute fin de soirée après la défaite de son équipe à Lens le samedi après-midi (3-1), Breel Embolo a eu la désagréable surprise de voir que des malfaiteurs tentaient de voler sa voiture.

La police a confirmé au Parisien que des voleurs ont tenté de dérober sa voiture de luxe, estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros. Celle-ci était garée au domicile de l’international suisse. Arrivé chez lui au moment des faits, Embolo a fait fuir les voleurs, et a tenté de les poursuivre jusqu’à ce qu’ils s’éloignent loin de sa maison.

Il faut dire que ce n’est pas la première que l’attaquant du Stade Rennais est victime de ces tentatives, puisqu’un premier essai avait déjà eu lieu quelques jours plus tôt, a-t-il confié aux forces de l’ordre dans son témoignage. La police est toujours à la recherche des cambrioleurs.

Plusieurs arrestations ont eu lieu ces derniers mois concernant des vagues de cambriolage qui ciblent les joueurs de football, dont les déplacements sont connus à l'avance, et provoquent donc des absences nocturnes.