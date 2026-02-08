ICONSPORT_311320_0137

OL : Acherchour est choqué

08 févr.
par Mehdi Lunay
L'Olympique Lyonnais est allé gagner à Nantes samedi, non sans mal. Les Gones ont été sérieusement bousculés par le 16e de Ligue 1, même à 11 contre 11. Pourtant, Walid Acherchour est dithyrambique avec l'OL dans son analyse.
Faut-il être impressionnés ou inquiets pour l'Olympique Lyonnais en ce moment ? Malgré une série de 12 victoires d'affilée toutes compétitions confondues, la question mérite d'être posée. Les dernières sorties des Gones n'ont pas été abouties. L'OL a subi le jeu contre Lille dimanche dernier avant de frôler la catastrophe contre Laval (17e de Ligue 2) en milieu de semaine. Samedi soir, le succès à Nantes a été aussi arraché dans la douleur. Avec les nombreux blessés dans son effectif, Lyon doit se contenter du minimum en ce moment.

L'OL ne renonce jamais

De nombreux supporters rhodaniens sont un peu inquiets en prévision des prochains matchs. L'OL devra affronter Strasbourg, Marseille, Lens en coupe de France et Monaco. En proposant de telles prestations sans maîtrise collective, le pire est peut-être à venir. Walid Acherchour pense lui le contraire. Dans l'After Foot, il a loué la prestation lyonnaise à Nantes. Il a souligné le courage et la solidité des troupes de Paulo Fonseca face à l'adversité.
« Ils réussissent à anesthésier la rencontre même à 11 contre 10 en montrant de la maturité, un peu de vice pour aller chercher quelques fautes, de la possession défensive avec le milieu de terrain mis en place par Fonseca. C’est une équipe qui récite sa leçon, elle est bien apprise. Il y a une sérénité, il y a un calme. […] J’aime bien ces équipes qui réussissent à gérer cette infériorité numérique, surtout avec une équipe de Nantes qui jouait sa survie, avec ces 9 minutes de temps additionnel. Et globalement, même à 11 contre 11, j’ai trouvé que Lyon méritait d’ouvrir le score. Ils ont réalisé une prestation mature avec des solutions qui ne sont pas pléthoriques », a t-il analysé sur RMC.

Loin d'être inquiet, Walid Acherchour a même indiqué que l'OL avait fait un pas décisif pour le podium avec ce succès difficile. Même si Nantes n'a que 14 points au compteur, il est vrai que plus d'un cador a peiné contre les Canaris cette saison. Le meilleur exemple est sans doute celui de Marseille, principal concurrent de Lyon pour la 3e place. L'OM a été battu 0-2 au Vélodrome par les Nantais il y a un mois seulement.
6
