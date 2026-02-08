UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Pourtant ça devrait être lui, le carton reçu par endrick hier (même si c'est pas janvier) et son match face à Lille ou il a été fantomatique devrait lui porter préjudice Quand à Sulc, hormis les lyonnais, peu de gens savent à quel point il est génial en faux 9