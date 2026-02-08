ICONSPORT_284464_0177
Teji Savanier

ASSE : « Nique tes morts ! » : Savanier craque à Geoffroy-Guichard

MHSC08 févr. , 13:20
parJérôme Capton
0
Teji Savanier s'est emporté contre des supporters stéphanois qui l'invectivaient après son remplacement. Le joueur de Montpellier n'a pas fait dans la dentelle.
Remplacé par Khalil Fayad à l'heure de jeu, samedi soir lors du match entre Saint-Etienne et Montpellier, Teji Savanier a été pris à partie par un supporter de l'ASSE situé juste derrière le banc de touche du MHSC. Sans que l'on entende précisément ce que lui disait ce fan des Verts, cela a clairement fait grimper dans les tours l'expérimenté joueur montpelliérain. S'il n'a pas eu de mouvement vers le supporter, Teji Savanier lui a lancé à plusieurs reprises des « Nique tes morts » qui ont forcément fait encore plus grimper la température dans la tribune stéphanois. Un membre du staff du MHSC a rapidement ramené tout le monde au calme avant que cela dégénère.

Savanier s'emballe à Sainté

On le sait, le joueur de Montpellier a le sang chaud et il n'hésite jamais à répondre aux supporters qui l'invectivent. Personne n'a oublié sa réponse à un fan du MHSC qui l'avait critiqué verbalement après l'élimination de son club face à une formation de N2, Teji Savanier ayant lancé ce dernier qu'il gagnait 210.000 euros par mois. Une réponse qui avait valu au joueur de se voir retirer le brassard de capitaine. A en croire Mohamed Toubache-Ter, si le joueur de 34 ans a ainsi invectivé le supporter de l'ASSE, c'est que ce dernier l'aurait insulté lui aussi. Pour l'instant, le club de Montpellier n'a pas communiqué sur ce sujet qui forcément ne donne pas une image très reluisante du joueur.
T. Savanier

T. Savanier

FranceFrance Âge 34 Milieu

Ligue 2

2025/2026
Matchs19
Buts5
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM-PSG : L'arbitre est déjà averti

Vue encore leurs achats de transferts.. si marseille fini derrière Lyon et Lens c est la honte !! Lens a assuré Lyon aussi ce soir c est notre tour !!

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Greenwood sans hésiter il est plus complet et jamais de carton rouge et jamais blessé, sans lui l OM serait sûrement pas 4 ème, un peu comme mandanda a l époque il sauvé Marseille

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Pourtant ça devrait être lui, le carton reçu par endrick hier (même si c'est pas janvier) et son match face à Lille ou il a été fantomatique devrait lui porter préjudice Quand à Sulc, hormis les lyonnais, peu de gens savent à quel point il est génial en faux 9

OL : John Textor sauvé par Vincent Duluc

Ces soit disant « bons choix »auraient été beaux quand il aurait coulé le club financièrement

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Ah ? Du coup gouiri Aubam, paixao, robinio, hojberg sont enfin reconnus comme de la merde ? C'est bien il y a du progrès Il te reste plus qu'à appeler dijaya, duketogo13 et firstblood pr qu'ils le comprennent aussi 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

