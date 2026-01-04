Ferran Torres à l'OM, l'incroyable offre du Barça

Très intéressé par Mason Greenwood, le FC Barcelone envisage d’inclure Ferran Torres dans un possible échange lors du prochain mercato. Une option qui pourrait plaire aux dirigeants de l’OM.

Malgré son statut de remplaçant de luxe, Ferran Torres affiche de belles statistiques avec le FC Barcelone depuis le début de la saison. L’international espagnol a déjà inscrit 11 buts et délivré 1 passe décisive en championnat. Le bilan de l’ancien joueur de Manchester City est très satisfaisait à mi-saison et Hansi Flick apprécie tout particulièrement l’apport de celui qui peut aussi bien jouer à la place de Robert Lewandowski en pointe que dépanner sur un côté si besoin. Le Barça tient à Ferran Torres, sous contrat jusqu’en 2028 et pourtant, le champion d’Espagne en titre est prêt à l’envoyer… à l’OM

C’est l’énorme bombe du site Fichajes, qui nous apprend que le club blaugrana souhaite profiter de la belle cote de Ferran Torres sur le marché des transferts pour l’inclure dans un échange avec Marseille afin de récupérer Mason Greenwood l’été prochain. Hansi Flick et Joan Laporta se rejoignent sur le fait que l’attaquant anglais de Marseille doit être l’une des cibles prioritaires de Barcelone en juin prochain. Les performances de l’ancien Mancunien en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions ont convaincu le board catalan de passer à l’offensive.

Le Barça n’a toutefois pas les liquidités pour proposer à Marseille les 80 à 100 millions d’euros réclamés par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Raison pour laquelle, selon le média spécialisé, Barcelone souhaite inclure Ferran Torres en plus d’une somme d’argent plus modeste pour convaincre l’OM. Ce type d’échange abouti rarement mais cette fois, il y a de l’espoir pour le Barça selon Fichajes, qui affirme que le board olympien verrait cette formule d’un bon oeil.

L'OM intéressé par un échange ?

Rien d’étonnant car cela permettrait à l’OM de récupérer un joueur totalement hors de portée financièrement -Ferran Torres est estimé à 50 millions d’euros- tandis qu’une grosse vente plus traditionnelle de Mason Greenwood présente un inconvénient majeur, à savoir le pourcentage très élevé que Marseille doit reverser à Manchester United. Ce dossier pourrait donc s’accélérer et s’avérer plus concret que ce qu’il en a l’air à première vue. Reste à voir ce que Mason Greenwood pensera de tout cela, lui qui a pour l’instant réussi le pari de relancer sa carrière à Marseille depuis un an et demi. Et qui pourrait revenir chez un prétendant à la victoire en Ligue des Champions en rejoignant un club du calibre de Barcelone.