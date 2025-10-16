Endrick à l'OM, c'est une arnaque

Depuis plusieurs semaines, l'Olympique de Marseille est cité dans des rumeurs faisant état d'un intérêt pour Endrick. Mais les spéculations autour du Brésilien du Real Madrid ressemblent plus à un montage médiatique qu'à un réel besoin des Phocéens.

Lorsque Carlo Ancelotti a quitté le Real Madrid, Endrick se demandait certainement s'il aurait plus de temps de jeu avec le prochain entraineur. Dans le besoin d'accumuler les minutes en professionnel pour progresser, le Brésilien est finalement tombé sur un Xabi Alonso plutôt ferme. S'il affirme publiquement vouloir laisser la chance à tout le monde du moment que le mérite est placé au centre de la discussion, Endrick, lui, n'a toujours pas pu saisir la moindre opportunité de se montrer. Aucune minute de temps de jeu en 5 matchs depuis son retour de blessure, même pas quelques secondes face au Kairat Almaty. Forcément, sa situation lance des rumeurs sur son départ en janvier via un prêt. Et au milieu de cela, l' OM se retrouve lié au nom du Brésilien. Toutefois, la direction phocéenne n'est pas dupe.

L'OM est patient pour Endrick

Endrick à Marseille, c'est assez séduisant sur le papier. Mais dans les faits, il n'y a rien de concret, rappelle Le Phocéen. Depuis la Commanderie, le calme et la prudence sont de mise face aux spéculations d'un intérêt pour le Brésilien. Le timing de ces rumeurs est surprenant, alors que ce même joueur est aussi lié à des clubs comme le Paris Saint-Germain. Si ESPN Deportes affirme que le paria du Real Madrid n'a, pour l'heure, pas prévu de forcer un départ car il attend de voir comment se passeront les prochains matchs, Pablo Longoria et Medhi Benatia savent de leur côté qu'il existe un monde d'écart entre les montages médiatiques et la réalité du mercato.

Recruter un jeune joueur de 19 ans, en manque de temps de jeu et de retour d'une longue convalescence, ne ressemble pas vraiment à la politique du club. Surtout, il possède un profil offensif qui ne servirait pas forcément à grand-chose - sauf grave blessure à pallier - dans un secteur déjà bien fourni. En d'autres termes, l'OM patiente mais ne veut pas tomber dans le panneau et garde ses distances d'un deal qui parait surtout monté de toutes pièces par ses agents pour faire gonfler sa côte en vue du mercato.