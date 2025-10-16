L'OM s'enflamme pour sa nouvelle pépite française

Certains supporters de l’OM ont découvert mercredi soir le jeune ailier Tadjidine Mmadi, sous contrat professionnel avec Marseille et qui a réalisé une entrée intéressante avec l’équipe de France U20 contre le Maroc.

Auteur d’un bon début de saison avec notamment 2 buts en Youth League, le jeune ailier Tadjidine Mmadi espère percer avec les professionnels de l’Olympique de Marseille . Le chemin est encore long pour l’attaquant de 18 ans, confronté à une concurrence féroce dans la cité phocéenne. Mais le natif de Marseille a certainement marqué des points auprès de Roberto De Zerbi et de Mehdi Benatia pendant la Coupe du monde U20 qu’il a disputé avec l’équipe de France. Remplaçant contre le Maroc mercredi soir en demi-finale, Tadjidine Mmadi a réussi une belle entrée. Insuffisante pour permettre aux jeunes Bleus de l’emporter et de se qualifier en finale. Mais cela lui a tout de même permis de taper dans l’oeil de nombreux supporters olympiens, devant leur télé pour ce match entre la France et le Maroc.

« L’entrée de zinzin de Tadjidine Mmadi (2007) face au Maroc. Des chances de le voir en L1 dès cette saison avec l’OM. », « Tajdine Mmadi sacré bon joueur. J’espère qu’il montera avec le groupe pro à l’OM et qu’on le prête dans la foulée en L2, il a du potentiel », « Tadjidine Mmadi c'est un pu... de joueur je ne connaissais pas mais Marseille tient un sacré joueur », « Mmadi quel joueur », « Mmadi, depuis quand l'OM sort des pépites comme ça ? », « Mmadi bordel il faut du temps de jeu en Ligue 1 en 2026 là » ou encore « Tadjidine Mmadi, ce garçon va bientôt faire parler de lui » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où le jeune olympien a scotché tout le monde et pas seulement des supporters de l’OM.

Reste maintenant à voir comment Mmadi parviendra à se développer cette saison, lui qui est désormais suivi par de nombreux grands clubs européens depuis son doublé contre le Real Madrid en Youth League comme l’expliquait Foot Mercato il y a quelques semaines.