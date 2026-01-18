ICONSPORT_280971_0131

Dybala à l'OM, c'est donné !

OM18 janv. , 9:00
parGuillaume Conte
Paulo Dybala cherche à quitter la Roma à six mois de la fin de son contrat. Le club italien en demande un petit prix et un premier club est candidat. Et si l'OM tentait sa chance ?
L’Olympique de Marseille l’a démontré ce samedi à Angers, il possède un potentiel offensif de très haut niveau. Mais cela reste à prouver sur certains matchs. Si Mason Greenwood n’est pas là pour trouver la solution, cette attaque peut très bien rester muette, à l’image du match contre Nantes en début d’année. Même si Hamed Traoré ressemble à une recrue après sa longue absence, Roberto De Zerbi a toujours fait savoir qu’il voulait un nouveau joueur offensif, dans l’animation ou dans un rôle de deuxième attaquant. Surtout avec le départ de Robinio Vaz qui laisse quand même un trou dans la rotation si jamais un attaquant venait à se blesser.

Dybala veut partir en janvier, la Roma dévoile le prix

Il y a quelques semaines, le nom de Paulo Dybala a été associé à l’OM. La superstar de l’AS Roma a perdu de sa superbe en Italie et songe à un départ. A 32 ans, il reste un élément important de la Louve, avec 19 matchs disputés depuis le début de la saison. Mais entre quelques blessures et ses difficultés à s’adapter au changement tactique lancée par Gian Piero Gasperini, l’Argentin se cherche une porte de sortie à six mois de la fin de son contrat.

Et selon les révélations du journaliste Ekrem Konur, l’AS Roma ne sera pas du tout gourmande pour laisser filer un joueur arrivé gratuitement en 2022, et qui a beaucoup apporté au club. La formation de la capitale italienne demande entre 2 et 3 ME pour laisser filer Dybala. Ce dernier priorise une signature à Boca Juniors, qui aura toutefois du mal à s’aligner sur son salaire. Une opportunité pour l’OM, toujours attiré par les joueurs libres ou sur le point de l’être ?
Marseille aurait en tout cas l’opportunité de donner une dernière expérience en Europe à Paulo Dybala, et son caractère sanguin devrait forcément plaire à Roberto De Zerbi. Tout comme sa capacité à faire des différences dans les gros matchs. Au niveau salaire, La Joya envisage de faire un gros sacrifice pour signer à Boca Juniors, ce qui laisse de la marge de manoeuvre aux dirigeants. Une perspective alléchante surtout que l’OM et la Roma s’entendent bien, comme le récent transfert de Robinio Vaz le prouve.
