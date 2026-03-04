Fabian Ruiz
PSG : Sale nouvelle pour Fabian Ruiz

04 mars
par Claude Dautel
Depuis plus d'un mois et demi, le PSG doit se passer de Fabian Ruiz, lequel est out en raison d'un souci au genou. Le retour du milieu de terrain est un sujet très sensible.
Si cela ne peut pas expliquer à 100% les matchs mitigés du Paris Saint-Germain en cette année 2026, il est toutefois clair que l'absence de Fabian Ruiz depuis le 20 janvier pèse beaucoup. Blessé au genou suite à un coup reçu lors de la défaite du PSG à Lisbonne, le milieu de terrain de 29 ans n'a plus rejoué avec son équipe, et Luis Enrique a déjà fait savoir que Ruiz sera forfait pour le match aller de Ligue des champions face à Chelsea dans une semaine jour pour jour au Parc des Princes. Mais, du côté du Parisien, on révèle que, sauf miracle, Fabian Ruiz sera également absent lors de la rencontre retour à Stamford Bridge le mardi 17 mars. Rien n'est encore acté, mais les proches du joueur espagnol ont déjà une position très claire.

Aucun risque pour Fabian Ruiz

« Dans son entourage, on précise d’ailleurs que « tant qu’il aura des douleurs, il ne reviendra pas ». Un discours préventif, alors que le milieu de terrain a déjà souffert de quelques pépins en début de saison », précise le quotidien parisien au sujet de Fabian Ruiz, lequel a déjà manqué les neuf derniers matchs du Paris Saint-Germain. Même si les résultats des champions d'Europe ne sont pas non plus catastrophiques, il est évident que le PSG ne tourne pas à plein régime actuellement et cela se voit de plus en plus. En Ligue 1, cela passe encore, demandez donc à l'Olympique de Marseille pulvérisé en février, mais en Ligue des champions, cela risque d'être très dur pour l'équipe de Luis Enrique.
Edouard Cissé, ancien joueur du PSG, admet que l'absence de Fabian Ruiz peut inquiéter Paris au moment où on entre dans le money-time de la Ligue des champions. « A 100 %, Fabian Ruiz apporte l’équilibre défensif. Il a cette capacité à dicter le jeu. Quand il n’y a que Vitinha sur le terrain, l’adversaire sait qu’il est l’homme à contrôler. Avec Neves, ça devient plus compliqué, et si tu rajoutes Ruiz, c’est presque impossible de ressortir le ballon. C’est un super complément de Vitinha, il permet aussi à João Neves d’évoluer un peu plus haut sur le terrain. Les trois ont trouvé une excellente harmonie », fait remarquer l'ancien milieu de terrain. Luis Enrique doit désormais attendre avec impatience le retour de Fabian Ruiz, en espérant que cela ne soit déjà pas trop tard pour le PSG, qui va devoir sortir Chelsea sans son espagnol.
